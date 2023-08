Schweres Los nach Trainer-Rauswurf

Drei Spieltage sind vorüber und schon gab es den ersten Trainer-Rausschmiss. Der SV Hausleiten trennte sich am Montagabend offiziell von Daniel Wertheim, sein bisheriger Co und Reservetrainer Gerald Kornfeld übernimmt interimistisch. Der sportliche Leiter Johannes Holzweber sprach über die kurzfristigen Ziele: „Den Kopf freibekommen, auch damit die Spieler wieder Spaß haben. Gegen Ladendorf erwarten wir uns dementsprechend noch nicht viel.“ Die Ladendorfer sammelten gegen Großrußbach den ersten Dreier, wollen natürlich gegen den SVH dort weitermachen.

Am Freitagabend findet das Top-Spiel in Laa statt. Die Thermenstädter empfangen den SV Spillern, das durch den 7:0-Sieg über Hausleiten mit Rückenwind anreist. Der Fokus in der liegt laut Sektionsleiter Sebastian Purtscher vor allem auf den Trainingseinheiten und der Arbeit mit der Mannschaft. Laa-Sportleiter Josef Gottwald hielt sich mit der Bewertung des Saisonstarts noch etwas zurück, obwohl der Absteiger beide Spiele gewinnen konnte: „Wenn wir nach diesem Wochenende auch noch ohne Punktverlust sind, dann schaut das gut aus.“

Apropos Punktverlust: Den ersten musste der SC Enzersfeld in der Vorwoche in Niederleis hinnehmen (3:1 Niederlage). Für Coach Christian Kraml kein Beinbruch: „Jetzt heißt es: Mund abputzen und weitermachen.“ Kramls Zielvorgabe für das Duell mit Aufsteiger Asparn: drei Punkte. Ähnliches erhofft sich Asparn-Coach Alexander Schuh, er will „volle Power“ zeigen und einen Sieg einfahren.

Großmugl zum ersten Mal vollbesetzt

Nach drei Runden steht die ÖTSU Großmugl bei fünf Zählern. Der Vorjahreszwölfte ist ungeschlagen, obwohl einige Stammspieler (Alen Glavas, Sergej Misirkov, Marco Koch, Christian Benisch) in den letzten Wochen fehlten. Spielertrainer Mario Majstorovic sprach von einem bisher „guten“ Start: „Jetzt erwarten wir Langenzersdorf zu Hause, das Match sollten wir eigentlich gewinnen. Dann wäre es ein perfekter Start. Gegner Langenzersdorf kommt ebenso mit einem Erfolgserlebnis im Rücken, holte gegen Göllersdorf den ersten Punkt.

Selbst nach zwei 5:0-Erfolgen in Serie will Unterstinkenbrunn-Übungsleiter Jürgen Hammer eine Steigerung seiner Elf sehen. Der Grund: Gerade gegen die Eintracht war die spielerische Leistung dürftig, alle fünf Tore fielen nach Standards. „Natürlich wollen wir die Punkte gerne bei uns behalten. Mit so einer Leistung, wie gegen die Eintracht wird es aber schwer“, so Coach Hammer. Auf die Frage, was sich Obritz/Hadres Trainer Daniel Zöhrer gegen kommenden Gegner Unterstinkenbrunn erwarte, hielt er sich kurz: „Es wird interessant.“

Aufsteiger Eintracht Pulkautal wartet als eines von zwei Teams noch auf den ersten Punkt. Gegen den SVU war eine Besserung zu bemerken, nun soll es endlich auch mit dem Torschießen klappen. Am besten schon am Sonntag in Großrußbach.

Abgeschlossen wird der vierte Spieltag vom Aufeinandertreffen zwischen Göllersdorf und Niederleis. Beide Mannschaften sorgten über die gesamte Vorsaison für Überraschungen und konnten am Ende in den Top-Fünf landen.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Laa - Spillern (Rein).

Samstag, 17 Uhr: Enzersfeld - Asparn (Obritzberger), Großmugl - Langenzersdorf (Mona), Hausleiten - Ladendorf (Uguz), Unterstinkenbrunn - SG Obritz/Hadres (Daubeck).

Sonntag, 17 Uhr: Großrußbach - Eintracht Pulkautal (Obritzberger), Göllersdorf - Niederleis (Mihajlovic).