Sorgt Leobendorf II für die Titel-Vorentscheidung?

Leobendorf II schüttelte in der Vorwoche den SV Spillern ab. Ein 4:0 Auswärtssieg schmiss den SVS aus dem Aufstiegsrennen, womit nur mehr Ladendorf und Unterstinkenbrunn als tatsächliche Gefahr für die Leobendorfer im Spiel sind. Gegen den SV Unterstinkenbrunn steht nun das zweite Spitzenspiel infolge an. „Der Druck liegt beim Gegner, sie müssen gewinnen“, bleibt SVL II-Trainer Martin Haselmayr gelassen. Beim SVU ist man hingegen eher pessimistisch. Grund dafür ist die schwache Leistung gegen Niederleis, die SVU-Coach Jürgen Hammer durchaus beunruhigte: „Uns fehlt einfach Konstanz und Cleverness. Da müssen wir unsere Ziele neu definieren. Wenn wir in die Top Vier kommen, ist das für uns auch in Ordnung.“ Zusätzlich muss der Zweitplatzierte auf einige Stammspieler verzichten. Zybal, Lehner, Schmid und Bajrami fehlen Hammer gegen die Haselmayr-Elf. Leobendorfs Auftaktgegner Spillern muss nach Stronsdorf. Sportlicher Leiter des SCS Michael Czarda freut sich auf einen attraktiven Gegner: „Wir tun uns einfacher gegen Teams, die Fußball spielen wollen. Da können wir unser Spiel eher aufziehen. Ich denke, dass wir durchaus punkten können.“

USVG will auch gegen Obritz punkten

Den optimalen Rückrundenstart wollen die Enzersfelder gegen Großmugl perfekt machen. Nach dem Sieg gegen Obritz will Trainer Kraml auch in Großmugl ungeschlagen bleiben, trotzdem bleibt man beim SCE auf dem Boden. „Es wird schwer“, so die kurze Prognose des Enzersfeld-Trainers. ÖTSU-Sektionsleiter Roman Haller würde ein Punkt schon genügen: „Ein Remis nehm‘ ich gerne mit.“ Optimistischer sind da die Aufsteiger aus Großrußbach. Mit einem 2:0 Auswärtserfolg im Gepäck rechnet der USVG sich auch gegen Obritz Chancen aus. „Im Hinspiel waren wir nie weit weg, auswärts sind sie sowieso nicht ganz so stark“, meint Funktionär William Trebla. Mit Ladendorf und Hausleiten treffen zwei Team aufeinander, die wie die Großrußbacher ebenfalls in ihren Auftaktmatches erfolgreich waren. Auch deshalb ist für SVHs sportlichen Leiter Johannes Holzweber „auf dem Platz alles möglich.“ Zudem müssen sich die Hausleitner noch für das Duell im Herbst revanchieren. Genau das gelang dem SC Ladendorf in der Vorwoche gegen Hadres. „Sie sind aber schwierig einzuschätzen“, so SCL-Trainer Florian Prantz über die Partie gegen Hausleiten.

Was macht Göllersdorf in Spiel eins nach Kroupa?

Das Aus von Karl Kroupa überraschte so einige. Der nunmehrige Ex-Trainer der Göllersdorfer entschied sich unter der Woche für seinen Rücktritt. Gegen Hadres-Markersdorf schlüpft deswegen Kapitän Markus Sedlmeier interimistisch in die Trainerrolle. Obmann Hermann Kaiser und Sektionsleiter Robert Lirsch werden Sedlmeier von der Bank unterstützen. Die Hadreser brauchen auf der anderen Seite unbedingt Punkte, um noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. „Egal, ob sie vierter sind oder nicht. Daheim wollen wir etwas holen“, so der sportliche Leiter Lukas Hannak. Abgeschlossen wird der 15 Spieltag von der Begegnung zwischen Niederleis und St. Andrä. Niederleis-Trainer Andreas Fitz trifft dabei auf seinen Freund Andreas Reisinger. Fitz hofft aber trotzdem, dass seine Mannschft drei Punkte holt, „damit wir in der Topgruppe dabeibleiben können.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: SC Stronsdorf - SV Spillern (A. Paleskic).



Samstag, 16 Uhr: SV Leobendorf II - SV Unterstinkenbrunn (M. Günes); 16.30: ÖTSU Großmugl - SC Enzersfeld/W. (T. Prochazka).



Sonntag, 14.30 Uhr: USVG Großrußbach - UFC Obritz (M. Shirazi Ghazroldashti); 15.30: SC SV Hausleiten - Ladendorf (G. Griessler); 16.30: UFC Hadres/Markersdorf - SV Göllersdorf (O. Kokoszka), USV Niederleis - SV St. Andrä/Wördern (Y. Erkol).