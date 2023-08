Spitzenduell zum Saisonstart

Die neue Spielzeit beginnt am Freitag und bringt neben einigen Höhepunkten gleich ein Kuriosum mit sich. Denn der zweite Spieltakt dient als Saisonstart. Hintergrund: Die erste Runde war eigentlich für das vergangene Wochenende angesetzt. Die Pokalspiele der Aufsteiger in Kombination mit dem Wunsch der Vereine nach einem späteren Saisonbeginn führten dazu, dass die erste Runde am Dienstag (15.08.) stattfinden wird.

Zum Start der Saison gibt es gleich ein absolutes Top-Duell. Vizemeister Unterstinkenbrunn empfängt das Top-Team aus Ladendorf. Der SVU hat gute Erinnerungen an dieses Duell, gewann in der Vorsaison beide Spiele deutlich (4:1, 3:0). Vielleicht hilt das der Mannschaft von Jürgen Hammer, denn die Vorbereitung der Unterstinkenbrunner war nicht ideal: „Wir treten momentan nicht als Mannschaft auf, das ist aber notwendig bei uns. Ich hoffe, dass wir den Schalter mit Meisterschaftsbeginn umlegen können. Ansonsten wird das gleich ein schwieriger Beginn für uns.“ SCL-Übungsleiter Florian Prantz war nicht unglücklich über das Hammer-Los zum Start: „Unterstinkenbrunn ist der einzige Gegner, wo man von uns auswärts keinen Sieg erwartet.“

Zahlreiche neue Gesichter

Gebietsliga-Absteiger gastiert in Hausleiten. Bei beiden Vereinen gibt es neue Gesichter auf der Trainerbank. Alen Orman übernahm beim SCL, während es Daniel Wertheim von Klosterneuburg nach Hausleiten verschlug. Laa ist zum Saisonbeginn einer der großen Unbekannten, die Vorbereitung stimmte zumindest nicht euphorisch. Laut Sportleiter Josef Gottwald geht man aber ohne Druck in die neue Spielzeit: „Wir haben eine gewisse Qualität, wenn alles am Board ist. Das ist aber beim ersten Match fix nicht der Fall. Wir sind guter Dinge, dass wir trotzdem bestehen können. Es kochen alle nur mit Wasser und wir haben keinen schlechten Kader.“

Alles neu ist bei der SG Obritz/Hadres-Markersdorf. Die neu gegründete Spielgemeinschaft hat mit Daniel Zöhrer ebenso einen neuen Coach. Am Freitag steht das Bezirksduell in Göllersdorf an. SVG-Trainer Daniel Zöbinger geht außerdem in seine erste volle Saison für die Göllersdorfer und will gleich die Fans mitnehemen: „Natürlich erwarten wir uns drei Punkte. Wir wollen zum Auftakt für die Zuschauer eine gute Performance zeigen.“

Auch der SV Spillern hat einen frischen Mann an der Seitenlinie. Mit Michael Labschütz wollen sich die Schwarz-Weißen kontinuierlich weiterentwickeln. Sektionsleiter Sebastian Purtscher ist vor dem Spiel in Großrußbach hin und hergerissen: „Einerseits haben wir eine gute Vorbereitung gespielt, durch einige Verletzungen und Urlauber ist diese Vorfreude aber ein bisschen gedämpft.“

Wie schlagen sich die Aufsteiger?

Heuer begrüßt die Liga gleich drei Aufsteiger. Asparn ist zum Saisonstart spielfrei, Eintracht Pulkautal und Langenzersdorf müssen dafür jeweils auswärts ran. Der SVLE trifft im Bezirksduell auf die Enzersfelder, deren Trainer Christian Kraml vor Langenzersdorf warnte: „Aufsteiger sind immer gefährlich. Sie spielen seit langer Zeit wieder in der Liga, da ist natürlich Euphorie da. Aber zu Hause haben wir den Anspruch zu gewinnen.“

Die Eintracht gastiert ebenfalls bei einem Korneuburger Team. Gegner Großmugl spielte eine ordentliche Vorbereitung, ein Sieg würde der Majstorovic-Elf nach einer schwachen Vorsaison mit Sicherheit helfen. Die Hollabrunner können sich im Übrigen auf ein unerwartetes Comeback freuen. Legionär Martin Rygl stand nach langer Verletzung schon im Pokal sieben Minuten am Platz. Trainer Maximilian Pabst meinte: „Ich denke, wir können mit ihm rechnen. Das ist natürlich super.“

Obendrein trifft eine der letztjährigen Überraschungsteams auf einen heimlichen Titelanwärter. Der USV Niederleis spielt gegen die Stronsdorfer. „Unsere Offensive ist wirklich gut, aber die anderen schlafen auch nicht und wissen um unsere Vorzüge. Wir sind gerüstet, jetzt müssen wir es nur umsetzen“, resümierte SCS-Trainer Ewald Jenisch nach einer gelungen Vorbereitung. Die Niederleiser taten sich in den Testspielen häufig recht schwer, setzten mit dem 9:0-Kantersieg über Zistersdorf aber noch für ein ordentliches Ausrufezeichen.

Der erste Spieltag:

Freitag, 18 Uhr: Hausleiten - Laa (Avdiu), 19.30 Uhr: Göllersdorf - SG Obritz/Hadres (Mann), Stronsdorf - Niederleis (Rein).

Samstag, 17.30 Uhr: Enzersfeld - Langenzersdorf (Temizsoy), Großmugl - Eintracht Pulkautal (Scharl), Großrußbach - Spillern (Baston-Ciobanu), Unterstinkenbrunn - Ladendorf (Waitz).