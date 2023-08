Top-Partie gegen Ex-Klub

Das Aufeinandertreffen zwischen Laa und Ladendorf wird heiß erwartet. Und das hat drei Gründe: Erstens gelten beide Teams als Favoriten auf die Meisterschaft. Zweitens treffen am Freitagabend zwei Mistelbacher Vereine im bezirksinternen Duell aufeinander. Obendrein coachte der aktuelle SC Laa-Übungsleiter Alen Orman bis vor eineinhalb Jahren die Ladendorfer. Nach dem 1:1 gegen Spillern war der Laaer Sportleiter Josef Gottwald positiv gestimmt: „Wenn wir die Chancen gegen Ladendorf reinmachen, schaut es gut aus.“

Zeitgleich empfangen zuletzt spielfreie Stronsdorfer den SC Enzersfeld. SCE-Trainer sieht sich, obwohl man punktgleich mit dem Gegner ist, in der Underdog-Rolle. „In Stronsdorf sind wir Außenseiter, die sind für ich ein Top-vier-Team.“ Man kenne aber die Schwächen der Jenisch-Elf, so Kraml: „Da werden wir ansetzen. Es wird auf die Balance in unserem Spiel ankommen.“

Das zweite Wiedersehen mit dem Ex-Coach

In dieser Runde müssen gleich zwei Trainer gegen ihren ehemaligen Klub ran. Die SG Obritz/Hadres und Cheftrainer Daniel Zöhrer treffen auf Zöhrers Ex-Verein Großrußbach. Der USVG muss sich erst einmal von der deutlichen Niederlage gegen die Eintracht erholen. Funktionär Leopold Grabler über die aktuelle Lage: „Wir waren im Kopf überhaupt nicht da, das wird jetzt eine harte Woche vor dem Duell mit dem Ex-Trainer.“

Tabellenführer Unterstinkenbrunn spielt am Freitag in Langenzersdorf. „Das kommt uns vielleicht sogar entgegen. Da tun wir uns leichter, wenn wir das Spiel nicht diktieren müssen“, erklärte SVLE-Sportleiter Martin Fischer.

Anders als die Langenzersdorfer, die in Großmugl ihren ersten Sieg einfahren konnte, ist der SV Hausleiten überhaupt noch ohne Punkte. Beim SV Eintracht Pulkautal sollen nun die ersten Zähler vom Laster fangen, die Pulkautaler kommen jedoch mit Rückenwind (5:1 Sieg gegen Großrußbach). Der ASV Asparn ist das zweite Team ohne Sieg. Die nächste Chance auf den ersten vollen Erfolg bietet sich am Samstagabend gegen Göllersdorf. Asparn-Coach Alexander Schuh versicherte: „Der Dreier ist bald fällig, da ist mir egal, wer kommt.“

Niederleis empfängt den Angstgegner

Abgeschlossen wird die fünfte Runde vom Duell zwischen Niederleis und Großmugl. „Sie sind eine gute Mannschaft, aber die liegen uns irgendwie“, so ÖTSU-Spielertrainer Mario Majstorovic, der nach Absetzen seiner Roten Karte wieder auf dem Platz stehen darf. In der Vorsaison holten die Mugler in den direkten Duellen vier Punkte. Insgesamt konnte Niederleis nur eines der letzten sechs Spiele gewinnen, das war mit einem 4:0-Heimsieg dafür umso deutlicher.

Der 5. Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Stronsdorf - Enzersfeld (Karl Veselka), Ladendorf - Laa (Roman Rafenstein); 20 Uhr: SG Obritz/Hadres-M. - Großrußbach (Josef Kern), Eintr. Pulkautal - Hausleiten (Bagrat Gogadze), Langenzersdorf - Unterstinkenbrunn (Gerhard Mann).

Samstag, 17.30 Uhr: Asparn - Göllersdorf (Gerald Seizer).

Sonntag, 17.30 Uhr: Niederleis - Großmugl (Marco Obritzberger).