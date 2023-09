Welchem Korneuburger Klub gelingt der Sprung?

Der siebte Spieltag beginnt in Langenzersdorf, wo die Elf von Franz Schindelböck den SV Hausleiten empfängt. Für die Gastgeber steht nach der Niederlage in Großrußbach das zweite direkte Duell in Folge an - und wieder geht es gegen ein Korneuburger Bezirksteam. Sektionsleiter Gerhard Hanta unterstrich die Bedeutung dieses Matches: „Es ist fast schon eine Entscheidungspartie. Wenn wir da nicht punkten, sind wir schon weit unten.“ Bei Gegner kommen mit Arbem Selmani, Martin Thyri und Kevin Todorovic gleich drei Stammspieler zurück.

Die bereits erwähnten Großrußbacher treten am Sonntag (16.30) den schweren Gang nach Niederleis an. „Für uns ist das ein kleines Derby“, erklärte Funktionär William Trebla. Die Vorjahresbilanz gegen den USV könnte besser sein, im Herbst 2022 gab's eine 1:4-Heimniederlage. Das letzte Kräftemessen entschieden die Niederleiser durch einen späten Treffer von Frantisek Lörinczi mit 1:0 für sich. Obendrein kommen die Fitz-Mannen mit Rückenwind, konnten Unterstinkenbrunn am vergangenen Spieltag die ersten Niederlage nach 16 Spielen zufügen.

Ohne Zybal im ersten Spiel nach der geplatzten Serie

Apropos Unterstinkenbrunn: Für den Tabellenführer geht es ins nächste schwere Bezirksduell nach Asparn, das in der Vorwoche den ersten Zu-Null-Sieg in Großmugl einfuhr. Gegen Niederleis riss nicht nur die Ungeschlagen-Serie des SVU, Goalgetter Ondrej Zybal sah außerdem zum bereits fünften Mal in dieser Saison gelb und fehlt deswegen gegen den ASV. Nicht nur deshalb wittert Coach Alexander Schuh seine Chance: „Wir wollen natürlich wieder gewinnen. Die können sich anhalten. Ich weiß nicht ob das richtig war, dass ihnen Zybal fehlen wird.“

Nach dem Asparn-Duell empfängt der SV Unterstinkenbrunn übrigens Stronsdorf. Der Zweitplatzierte ist das letzte verbleibende Team, das in dieser Spielzeit ungeschlagen ist. Das soll auch nach dem Spiel gegen die ÖTSU Großmugl so bleiben. „Es rennt gut, die Mischung in der Mannschaft passt wirklich. Auch die Stimmung ist sehr gut“, so Sportleiter Michael Czarda über die aktuelle Phase.

Muhr und Bruhs zurück an alter Wirkungsstätte

Im Sommer erst von Enzersfeld zum SV Göllersdorf gewechselt, stehen Andreas Muhr und Roman Bruhs vor dem Wiedersehen mit ihren ehemaligen Mitspielern und Trainer Christian Kraml. Die beiden Sommertransfers sind aber nicht die einzigen Göllersdorfer, die zuvor für den SCE aufliefen. Auch Florian Unger hatte bis Juli 2022 noch das Enzersfeld-Wappen auf der Brust. Für Obmann Hermann Kaiser geht es aber vor allem uns eine Sache: „Ein Sieg wäre jetzt wichtig. Wir haben am Samstag erneut die Chance darauf, vielleicht gelingt uns in Enzersfeld der Befreiungsschlag.“ Das große Problemthema bei den Göllersdorfern bleibt die Chancenverwertung. Passend dazu stellt Enzersfeld die beste Defensive der Liga (fünf Gegentore).

Nach dem 1:0-Sieg im Spitzenduell gegen Ladendorf muss der SV Spillern am kommenden Samstag nach Pfaffendorf. Gegner Eintracht Pulkautal musste bereits einige Male hinter sich greifen, bekamen bisher mit Abstand die Meisten Gegentore (23). Zusätzlich kam die Pabst-Elf in drei von sechs Spielen schon gehörig unter die Räder (0:6 gegen Göllersdorf, 0:5 gegen Unterstinkenbrunn, 1:7 in Laa). In Anbetracht dieser Ergebnisse wird man bei der Eintracht nicht gerade in Freude ausbrechen, wenn mit Spillern der Gegner kommt, der den höchsten Saisonsieg holte (7:0 gegen Hausleiten).

Am Samstagabend empfängt die SG Obritz/Hadres außerdem den SC Laa. Für die Zöhrer-Elf ist diese Partie der Anfang eines „richtig spannenden“ Spielplans, wie es Coach Daniel Zöhrer selbst ausdrückte. Danach folgen nämlich mit Spillern und Ladendorf zwei weitere Top-Teams.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 20 Uhr: Langenzersdorf - Hausleiten (Iskender), Stronsdorf - Großmugl (Rehrl).

Samstag, 16.30 Uhr: Eintracht Pulkautal - Spillern (Uguz), Enzersfeld - Göllersdorf (Greisinger); 17 Uhr: Asparn - Unterstinkenbrunn (Strobl); 19 Uhr: SG Obritz/Hadres - Laa (Bayrakli).

Sonntag, 16.30 Uhr: Niederleis - Großrußbach (Tug).