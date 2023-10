Zweiter Derbysieg könnte optimalen Re-Start abrunden

Auch wenn der SC Ladendorf unter Neo-Trainer Mathias Schmerold noch nicht zu spielerischen Höchstleistungen aufläuft, gibt es bereits einen Faktor, der positiv heraussticht: die Punkteausbeute. Die ersten beiden Spiele gewann man, wenn auch knapp und vor allem spät. Beim Debüt gegen Langenzersdorf sorgte Stefan Zeiner erst in der Nachspielzeit für die Entscheidung. In der letzten Runde war es Dominic Gänsdorfer, der in der 83. Minute den 1:0-Endstand markierte. „Natürlich war es wieder ein Sieg der Moral“, wusste Schmerold nach dem Sieg über Niederleis und richtete seinen Blick gleich aufs nächste Derby: „Da müssen wir den Schwung gleich mitnehmen.“ Gegner Asparn hat weiterhin mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz ist für Übungsleiter Alex Schuh alles drin: „Im Derby gibt's immer eigene Gesetze, da ist alles möglich. Der Druck liegt bei Ladendorf, wir können befreit aufspielen.“

Gottwald-Duell auf Spieler- und Funktionärsebene

Zuvor kommt es am Freitagabend zum Clash der Gottwalds. Innenverteidiger Dominik Gottwald und Sportleiter Josef Gottwald treffen auf Enzersfelds Sektionsleiter Wilhelm Gottwald und Kapitän Lukas Gottwald. Die Gottwalds aus Laa sind im Übrigen nicht mit den Enzersfelder Gottwalds verwandt.

Außerdem steht zeitgleich ein Top-Duell an. Der SV Spillern (6.) empfängt die viertplatzierten Stronsdorfer. Nur ein Punkt trennt beide Teams, die in der Vorwoche jeweils Remis spielten. Während Spillern in der Runde davor das letzte Mal gewann, ist der letzte Sieg der Stronsdorfer mittlerweile fast ein Monat her.

Trendwende ohne Topstürmer?

Noch länger, nämlich seit 9. September konnten die Niederleiser keinen Dreier einfahren. Ausgerechnet beim Tabellenführer aus Unterstinkenbrunn siegte die Elf von Trainer Andreas Fitz zum letzten Mal. Mittlerweile ist man Vorletzter. „In den nächsten drei Spielen sind sechs Punkte ein Muss“, forderte deshalb Coach Fitz. Die nächste Chance darauf bietet sich bei Aufsteiger Eintracht Pulkautal, wo Niederleis' bester Torschütze Frantisek Lörinczi fehlen wird.

Im Duell mit Hausleiten muss der SV Göllersdorf erneut auf Rudolf Neunteufl verzichten. Der junge Flügelspieler musste in der Vorwoche nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Neunteufl laboriert zum wiederholten Male an muskulären Problemen.

Nach dem Ende der Siegesserie: Wie schlägt sich Großrußbach im Bezirksduell?

Fünf Spiele hintereinander konnte der USV Großrußbach gewinnen. In der Vorwoche folgte die erste Bremse (2:2 in Göllersdorf). "Dass es nicht so weitergeht wie zuletzt, ist auch klar“, blieb Obmann und Spieler Gabriel Flandorfer auf dem Boden. Am Sonntagnachmittag steht nun das Bezirksduell gegen Großmugl an. In der vergangenen Saison waren die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. Das Hinspiel gewann die ÖTSU, im Frühjahr hatten dafür dei Großrußbacher die Nase vorn.

Abgeschlossen wird die 12. Spieltag vom Duell zwischen der SG Obritz/Hadres und den Langenzersdorfern. Letztere finden sich am Ende der Tabelle wieder und sind als einziges Team wirklich abgeschlagen mit nur vier Punkten. SVLE-Pressesprecher Andreas Pangerl wollte dennoch das Positive unterstreichen: „Es ist viel mehr Mannschaftsgeist drin. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Laa - Enzersfeld (Geyer), Spillern - Stronsdorf (Marek).

Samstag, 16 Uhr: Eintracht Pulkautal - Niederleis (Cosic); 18.30 Uhr: Ladendorf - Asparn (Koc).

Sonntag, 15 Uhr: Großrußbach - Großmugl (Bayrakli), Hausleiten - Göllersdorf (Obritzberger), SG Obritz/Hadres-Markersdorf - Langenzersdorf (Reiss).