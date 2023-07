Laa testet gegen Al-Ahli

Ein Testspiel gegen ein ausländisches Team ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Gegen eine Mannschaft aus Katar anzutreten, kommt hingegen nicht allzu oft vor. Die Laaer treffen am 17. Juli auf den katarischen Erstligisten Al Ahli, drei Tage nach dem ersten Test in Poysdorf und einen Tag vor dem Aufeinandertreffen mit Ziersdorf. Für Laas Sportlichen Leiter Josef Gottwald „nichts Außergewöhnliches“, denn: „Die Ansetzungen kommen ja nicht von uns, sondern von den internationalen Teams. Die machen halt ein Testspiel gegen uns statt einem Training.“ Für Al Ahli, die im Ligaalltag auf Spieler wie Champions League-Sieger und Ex-Barcelona- sowie PSG-Kicker Rafinha, den WM-Halbfinalisten Soufiane Boufal oder Ex-Wolfsburger Paulo Otavio treffen, wird das Spiel gegen Laa also auch eine Abwechslung.

Ein weiterer namhafter Club verbringt ebenfalls sein Trainingslager in der Thermenstadt. Ipswich Town war Anfang der 2000er Jahre noch in der Premier League. Mittlerweile spielt der englische Traditionsklub nach dem zweiten Platz in der dritthöchsten Spielklasse wieder in der zweiten Liga. Am Samstag testet Ipswich gegen den kroatischen Erstligisten Spartak Trnava.