Die ungefährlichste Offensive der Liga

Der USV Hausleiten gewann das Bezirksinterne Duell gegen den SC Enzersfeld knapp mit 2:1. Dabei unterstrich SCE-Coach Christian Kraml in der Vorwoche noch die Bedeutung dieser Partie: „Für mich ein Pflichtsieg, ein ganz wichtiges Spiel für uns.“

Den Sieg konnte die Kraml-Elf nicht eintüten. Das lag erneut an der schwachen Offensive: Kein Team erzielte weniger Tore als der SCE, der in zehn Spielen nur zehnmal traf. Zwar gelang Enzersfeld nach drei torlosen Spielen wieder ein Treffer, dieser kam aber zu spät. Erst in der 87. Minute traf Jonas Entrup zum 1:2. Während Hausleiten mit dem fünften Saisonsieg weiter ins gesicherte Mittelfeld eindringt, geht es für Enzersfeld gegen den Abstieg.

Da macht ein Blick auf den Spielplan nicht gerade Mut: Laa, Spillern und Ladendorf heißen die nächsten Gegner des SCE. „Wenn ich mir das anschaue, muss ich ehrlich sagen, wird mir ein bisschen schlecht“, gab Kraml zu. Er sieht das Duell gegen Laa aber als Chance: „Wir können ohne Druck hinfahren und werden uns sicher nicht ergeben.“

Keine Trainerdiskussion bei den Enzersfeldern

Obwohl man weit entfernt von dem Ziel Top-sechs-Platzierung ist, will der Verein am Trainer festhalten. „Die Spieler müssen sich selbst an der Nase nehmen. Der Trainer wird nicht in Frage gestellt, weil er für diese Ergebnisse ganz einfach nichts kann. Er ist der beste Coach, den wir in den letzten Jahren hatten“, erklärte Sektionsleiter Wilhelm Gottwald und nahm sich selbst nicht aus der Schusslinie: „Ich hab geglaubt, die Mannschaft ist stark genug, um unsere Ziele zu erreichen. Da muss ich mich an der eigenen Nase nehmen.“

Bis zum Winter will man sich noch rehabilitieren, dann wird es ziemlich sicher Verstärkungen geben, wie Gottwald ankündigte: „Zwei Transfers, und einer davon wird ein Stürmer.“