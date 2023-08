Defensiv noch Aufholbedarf

Vorne top, hinten flop – so könnte man, etwas zugespitzt, die bisherigen Leistungen des SC Ladendorf sehen. Auch Trainer Florian Prantz fand nach dem 3:4 in Neusiedl: „Hinten passt es noch gar nicht. Wir wissen aber, woran wir arbeiten müssen.“

Der neue Innenverteidiger Dominik Gärtner gab sein Debüt, ohne ihn war man bisher nicht gerade sattelfest. Der zweite Durchgang in Neusiedl gefiel Prantz aber: „Wirklich gut, aber leider sind wir nicht belohnt worden.“ Das hätte der Coach seinen Mannen gegönnt: „Sie haben wirklich eine Reaktion gezeigt. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht das Gelbe vom Ei.“

Der nächste Test führt den SCL am Mittwoch zu einem anderen SCL nach Lassee. Die Generalprobe für den Ligastart in Unterstinkenbrunn steigt am Sonntag in Haringsee.