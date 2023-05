Für Ladendorf ist der Titelkampf beendet

Beim Nachtragsspiel in Leobendorf am letzten Dienstag war eigentlich alles angerichtet. Die Ladendorfer starteten richtig gut, kamen zu einigen Möglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor gehen. In den ersten 30 Minuten wirkte es so, als wäre der SCL der überlegene Tabellenführer. Leobendorf II war später aber effizient und ließ in Halbzeit zwei keine Zweifel mehr aufkommen. Trotzdem konnte Trainer Florian Prantz seiner Mannschaft nichts vorwerfen: „Man muss einmal eine halbe Stunde den Gegner so herspielen. Wir haben die Leobendorfer anfangs nicht spielen lassen. Ich bin schon stolz auf die Burschen. Blöd gesagt, aber wir können nicht einmal unzufrieden sein.“

Mit den geplatzten Titelträumen ging es am Wochenende gegen Spillern weiter. Auch hier präsentierte sich die Prantz-Elf stark, vergab aber erneut einige Möglichkeiten.

Prantz verspricht Neun-Punkte-Vorsprung

Selbst kurz nach der bitteren 0:5-Niederlage blieb Prantz im Hinblick auf die nächste Saison optimistisch: „Ich hab der Mannschaft schon gesagt, nächstes Jahr um die Zeit sind wir neun Punkte vorne. Und das ist sicher so.“

Am Samstag steht aber erstmal der schwere Gang nach Unterstinkenbrunn im Duell um Platz zwei an. Mit einem Spiel weniger liegt Ladendorf zwei Punkte hinter dem SVU.