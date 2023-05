Ladendorf rüstet auf: Steirich kommt aus Retz

Diese Saison musste man Leobendorf II klein beigeben. Im nächsten Jahr soll eine ähnliche Situation verhindert werden. Deshalb lädt Ladendorf gerade nach. Der Top-Transfer für den SCL ist Fabian Steirich. Der 22-jährige Flügelspieler kommt vom SC Retz aus der 1. Landesliga und wird wohl als eine der tragenden Säulen in Zukunft fungieren. „Ich freue mich sehr, dass wir so einen jungen Spieler mit so einer Qualität zu uns holen konnten“, äußerte sich Trainer Florian Prantz nach Bekanntgabe des Transfers.

Ladendorf setzt den Fokus auf die Offensive

Außerdem verstärken zwei gestandene Spieler die Offensive des aktuellen Dritten. Dominic Gänsdorfer (30) kickte zehn Jahre lang für Gerasdorf und Amel Koldzic war ähnlich lange im Wiener Unterhaus (unter anderem Wiener Viktoria) unterwegs. Für die Abwehr stößt ein weiterer Ex-Gerasdorfer zur Prantz-Elf. Abwehrspieler Dominik Gärtner spielte zuletzt in Kronberg, kann jedoch ebenso Stadtliga-Erfahrung aufweisen. Zuletzt lief er 2013 in der vierthöchsten Spielklasse auf.

Auf der Abgangsseite gibt es ebenfalls Entwicklungen: Andreas Ebersberger wechselt nach Neudorf in die Gebietsliga. „Er hat sich wirklich gut entwickelt. Ich finde es natürlich schade, dass er geht“, so der SCL-Coach. Weiters hört Thomas Förster aus persönlichen Gründen auf.

Was all diese Transfers verdeutlichen? Neben der Fokussierung auf die Offensive kann und wird SC Ladendorf für die kommende Saison nur ein Ziel haben: Der Wiederaufstieg. Dahingehend äußerte sich auch Prantz glasklar: „Wir wollen nächstes Jahr unbedingt Meister werden. Das ist das klare Saisonziel.“