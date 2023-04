Letzte Chance auf Titelkampf

Werbung

Drei Siege, neun Tore, zwei Gegentore – der SC Ladendorf erlebt bisher eine Rückrunde ohne Probleme. Die Elf von Florian Prantz überholte deshalb auch Göllersdorf und Unterstinkenbrunn. Mittlerweile gelten die Grün-Weißen als erster Verfolger der Leobendorfer und sind wahrscheinlich sogar das einzige Team, das die Titelträume des Tabellenführers noch zerstören könnte.

Am kommenden Spieltag hat es Ladendorf selbst in der Hand: In Leobendorf wird am Samstag entschieden, ob es noch einmal richtig spannend wird oder der SVL II auch den letzten Konkurrenten aus dem Titelrennen schmeißt. Bei einem Sieg rücken die Mistelbacher bis auf drei Punkte ran, bei einer Niederlage hätte Leobendorf II neun Punkte Vorsprung.

Joker-Qualität als großer Trumpf

Beim 3:1-Sieg gegen Niederleis zeigte sich eine besondere Stärke des SCL: Der Kader ist ziemlich breit und vor allem ausgeglichen. Das war insbesondere nach den Einwechslungen von Lukas Hiller, Stefan Mayrl und Stefan Zeiner zu bemerken. „Die Bank hat den Sieg gebracht“, fasste es Coach Prantz zusammen. Zur Pause lag sein Team nämlich noch 0:1 zurück. Der Übungsleiter blickt nun gespannt auf das Duell mit dem Spitzenreiter, der in Wördern Punkte liegen ließ. Prantz gibt ein Versprechen für das brisante Auswärtsspiel: „Da wird die Hütte brennen.“