Ausgerechnet zu Hause: Laaer verspielt ihre Chance

Wenn es eine Sache gab, auf die der SC Laa in der aktuellen Saison zählen konnte, dann war das die Heimstärke. Bis zum vergangenen Spieltag waren die Mannen von Trainer Alen Orman zu Hause ungeschlagen.

Am Samstagnachmittag konnte Großmugl die Heimserie der Laaer brechen. Dabei führten die Thermenstädter nach weniger als einer Viertelstunde mit 1:0 und hatten in der Folge mehrere Chancen, den Vorsprung auszubauen. „Normalerweise muss die Partie nach einer halben Stunde entschieden sein“, haderte SCL-Sportleiter Josef Gottwald mit der Chancenverwertung. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Großmugler glichen noch vor der Pause aus und drehten die Partie im zweiten Durchgang. Während es bei Laa in der ersten Hälfte nur an der Effizienz haperte, passte die Leistung in Halbzeit zwei gar nicht, wie Gottwald betonte: „Da waren wir einfach schlecht.“ Mit der 1:2-Niederlage rutschte der Absteiger auf Rang sechs zurück, hinter Großmugl, Spillern und den SV Unterstinkenbrunn.

Derbysieg für einen doch noch positiven Abschluss

Ein Highlight steht in der Hinrunde aber noch an: das Derby gegen den SV Unterstinkenbrunn. Zum Leidwesen der Laaer, die mit sechs Punkten aus sechs Spielen das viertschlechteste Auswärtsteam der Liga sind, findet die Partie in Unterstinkenbrunn statt. Mit einem Sieg könnte man aber gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie Gottwald weiter ausführte: „Mit einem guten Spiel im Derby können wir den Herbst noch positiv abschließen. Die Serie zu Hause ist gerissen, dann gewinnen wir halt auswärts.“