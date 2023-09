„Entscheidung für etwas Neues“- Ladendorf trennt sich von Coach Prantz

Drei Siege aus acht Ligaspielen. Aktuell steht Ladendorf auf Platz sieben in der Tabelle. Zu wenig für die Verantwortlichen des SCL, die mit dem klaren Ziel Aufstieg in die Saison starteten. Am Samstagnachmittag war es dann offiziell: Ladendorf trennt sich von Cheftrainer Florian Prantz.

Sektionsleiter A Bernhard Bauer klärte über die Gründe auf: „Es war sicher keine Entscheidung gegen ihn, sondern für etwas Neues. Wir mussten irgendwo reagieren, weil wir glauben, dass frischer Wind rein gehört. Es gab schon vorher gewisse Spannungen.“ Bauer glaube außerdem, dass Prantz selbst in den letzten Wochen nicht mehr ganz glücklich war, fand aber auch lobende Worte zum Abschied: „Er hat eineinhalb Jahre wirklich super Arbeit geleistet, war immer Vollgas bei der Sache.“

Prantz spürte nur selten das volle Vertrauen

Der nunmehrige Ex-Übungsleiter war ob der Entscheidung enttäuscht: „Ich finde es schade, kann es aber rein von der Punkteausbeute verstehen. Da muss man aber auch die Hintergründe betrachten.“ Prantz betonte die spielerische Überlegenheit seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen, die Chancen seien dagewesen und man hatte nur wenig zugelassen: „Von daher kann ich mir keinen großen Vorwurf machen.“ Die volle Rückendeckung vom Verein spürte der Trainer nur selten, wie er selbst betonte: „In Ladendorf gab es einige schöne Momente, aber nur einmal hatte ich die Phase, wo ich das volle Vertrauen gespürt hab'. Ansonsten war es so, dass es nach dem zweiten Match, wo wir nicht voll gepunktet haben, rumort hat.“ Prantz war sich zwar darüber im Klaren, dass eine Trainerentlassung immer die „einfachste Lösung ist, wenn es nicht läuft“, erklärte aber, dass noch weitere Probleme vorliegen: „Es gibt da aber noch ganz andere Sachen, die dafür (Anm.: die ausbleibenden Ergebnisse) ausschlaggebend sind. Diese Dinge sind aber schwieriger zu beheben.“

Ein neuer Chefcoach steht laut NÖN-Informationen bereits in den Startlöchern. Am Montag könne man bereits mit einem Namen rechnen, bestätigte Sektionsleiter Bauer.