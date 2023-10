Prantz ist Geschichte, Schmerold übernimmt

Seit Saisonbeginn lief es nicht wirklich rund beim SC Ladendorf. Mit zwei Remis in die neue Spielzeit gestartet, wurde es auch in den nächsten Wochen nicht bedeutend besser. Nach neun Runden stehen die Ladendorfer nun auf Platz sieben - zu wenig für die Ansprüche der Mistelbacher.

Das Resultat: Die Zeit von Trainer Florian Prantz in Ladendorf ist zu Ende. Einen Tag nach der Niederlage in Obritz trennte sich der Verein vom nunmehrigen Ex-Coach. „Wir mussten diesen Schritt gehen, weil wir glauben, dass frischer Wind reingehört“, erklärte Sektionsleiter A Bernhard Bauer. Der SCL-Funktionär wollte aber klarstellen, dass es kein Entschluss gegen Prantz war, sondern für „etwas Neues“.

„Es reden halt viele Leute mit, da ist es schwierig“

Prantz selbst war von der Entscheidung des Klubs enttäuscht, konnte das Aus aufgrund der ausbleibenden Punkte aber nachvollziehen: „Da muss man aber auch die Hintergründe betrachten. Wir waren in jedem Match spielbestimmend.“ Den Rückhalt im Verein spürte er nur selten: „Es gab einige schöne Momente, aber nur einmal die Phase, wo ich das volle Vertrauen gespürt hab. Ansonsten hat es nach dem zweiten Match, wo wir nicht voll gepunktet haben, rumort.“ Dass bei Misserfolg in den meisten Fällen zuerst der Trainer seine Sachen packen muss, kann der Ex-Angern-Coach nur zu Teilen nachvollziehen: „So läuft es halt meistens im Fußball, das ist halt die einfachste Entscheidung. In Ladendorf reden halt viele Leute mit, da ist es schwierig, dass man alle Bedürfnisse befriedigt." Laut Prantz gebe es noch andere Faktoren, die für die aktuell missliche Lage der Ladendorfer ausschlaggebend sind, die seien aber schwieriger zu beheben.

Top-Kandidat Prehsel erteilte Ladendorf eine Abfuhr

Nun muss sich der SC Ladendorf um die Nachfolge von Prantz kümmern. Da gab es den ersten Rückschlag. Der neue Trainer sollte eigentlich schon am Montag verkündet werden, NÖN-Informationen zu Folge hätte das Ex-Lassee-Trainer Christian Prehsel sein sollen. Ladendorf nannte keinen Namen. „Der Kandidat hat uns abgesagt“, bestätigte Bauer und fügte an, dass Mathias Schmerold Interimstrainer wird, Unterstützung erhält er von Reservecoach Maximilian Pfennigbauer Bei der Trainersuche will der SCL laut Bauer keinen Schnellschuss machen: „Wir gehen das ruhig an, die zwei sind nah an der Mannschaft und vorübergehend die beste Lösung.“