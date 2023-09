Vom Wasserträger zum Derbyhelden

Ladendorf lag 1:2 zurück, als Fabian Bachmayer in der 56. Minute in die Partie kam. Zu Beginn des Spiels tatsächlich noch als Wasserträger im Einsatz, benötigte der Stürmer keine fünf Minuten für seinen ersten Treffer. Eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung markierte Joker Bachmayer das zwischenzeitliche 3:2 – Spiel gedreht. Am Ende gewannen die Ladendorfer das Derby, Amel Koldzic sorgte per Volleyschuss ins Kreuzeck für den 4:3-Endstand. Aber vor allem mit dem Tausch von Bachmayer für den nicht gerade effizienten Erik Guoth bewies Coach Florian Prantz ein gutes Händchen: „Fabian stand zweimal dort, wo ein Stürmer stehen muss.“

Mit der gesamten Performance war der Ladendorf-Trainer hochzufrieden: „Hut ab vor den Buschen, wir sind in Rückstand geraten und zurückgekommen. Wirklich eine tolle Leistung.“ Verdient sei der Sieg laut Prantz vor allem gewesen, weil man einen viel höheren Aufwand betrieben hätte. Damit bleiben die Ladendorfer an Tabellenführer Unterstinkenbrunn dran und liegen nur zwei Zähler zurück. Viel einfacher wird es in der kommenden Runde nicht: Der SV Spillern gastiert beim SCL.

Keine gelungene Rückkehr für Ex-Ladendorfer Orman

Auf der anderen Seite des Gefühlsspektrums sind die Laaer angelangt. Für Trainer Alen Orman war das Wiedersehen kein positives. Sportleiter Gottwald sprach von einer unglückli- chen Niederlage: „Es hätte in beide Richtungen gehen können.“ Die Gegentore bekam man laut ihm einfach zu billig. Dabei kassierte man drei Treffer über die linke Seite. „Unser Auftritt war nicht schlecht, aber wenn wir ganz vorne dabei sein wollen, darf so etwas nicht passieren“, bilanzierte Gottwald und deutete damit an, dass noch einige Schritte zu gehen sind, wenn die Rückkehr in die Gebietsliga noch in dieser Saison gelingen soll.

Insgesamt präsentierten sich aber beide Vereine im Mistelbacher Bezirksderby stark. Vor über 300 Zuschauern zeigten die Teams eine ansehnliche Partie mit einigen Highlights, das unterstrich auch Laa-Sportleiter Gottwald: „Für mich hatte das Match gegen Ladendorf absolut kein 1.-Klasse-Niveau, das war schon auf Gebietsliga-Level. Für den neutralen Zuschauer haben sich die sechs Euro glaub ich gelohnt.“