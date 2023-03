Nach Laa auch noch Neudorf geschlagen

Der SC Stronsdorf mischt die Gebietsliga auf – zumindest in der Vorbereitung. Am 28. Februar gewann die Truppe von Ewald Jenisch bei dessen Ex-Klub in Laa mit 4:1. Am Samstag stand zum Abschluss noch ein Probegalopp im Neudorfer Friedhofstadion auf dem Programm. Trotz zeitigem Rückstand führte Stronsdorf nach 54 Minuten schon wieder mit 4:1, ehe Daniel Hirmer mit zwei Toren einen Hattrick komplettierte und aus Sicht der Neudorfer noch auf 3:4 verkürzte.

Dabei blieb‘s aber, weshalb sich Stronsdorfs Sportlicher Leiter Michael Czarda über eine gelungene Generalprobe freuen durfte: „Wir haben wirklich nicht viel zugelassen und hätten Neudorf durchaus zerlegen können.“ Fürs Auftaktspiel in der 1. Klasse Nordwest am Sonntag in Großmugl erwartet der Funktionär nun auch einen positiven Start in die Rückrunde: „Wir wollen was mitnehmen, damit das Abstiegsgespenst, wenn es noch da ist, abgehakt wird.“

Generell fühlt sich der SCS zu Höherem berufen, das untermalten auch die guten Leistungen gegen Gebietsliga-Teams. Laut Czarda wird – augenzwinkernd – ein Antrag für die Gebietsliga gestellt: „Da tun wir uns leichter. Absteigen dürfen wir aber nicht, da werden wir nämlich auch Siebenter.“

Neudorf muss sich zum Auftakt steigern

Im Neudorfer Lager sprach man freilich von einer verpatzten Generalprobe. „Das hätte ich mir schon anders vorgestellt“, gestand Trainer Christoph Prem: „Stronsdorf war ganz gut organisiert. Die Niederlage geht absolut in Ordnung, weil es eine schwache Partie von uns war.“

Mit Torhüter Christoph Hirmer sowie Zdenek Sturma und Lukas Bergauer, die Prem als Teil eines Offensiv-Dreiecks mit Daniel Hirmer bezeichnet, fehlten zwar immer noch mehrere Schlüsselspieler, als Ausrede wollte der Coach das aber nicht gelten lassen: „Wir haben gegen einen Gegner aus der ersten Klasse gespielt. Und jeder, der bei uns eingelaufen ist, kann auch in der Meisterschaft einlaufen. Das war einfach zu wenig.“ Immerhin: Am Samstag erwartet Prem fast alle Akteure zurück, inklusive Mark Liskowetz, der nach längerer Erkrankung je eine Halbzeit in Reserve und Erster spielte. Auch der Hattrick von Hirmer gefiel.

Erster Gegner ist der FC Marchfeld, der 3:2 in Bisamberg gewann. „Sicher eine spielstarke und gute Mannschaft“, sagt Prem, „aber wir nehmen uns drei Punkte vor.“ Denn im Frühjahr will sich der Tabellenachte schon „nach oben orientieren. Das ist unser Anspruch.“

