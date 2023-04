Regen vertagt die Stronsdorfer Keeper-Krise

Werbung

Stronsdorf dürfte ob des heftigen Regens am vergangenen Wochenende erleichtert gewesen sein. Mit Stammtorhüter Lukas Hiller und seinem Vertreter Michael Gehring hätten gleich beide Goalies beim Duell gegen St. Andrä-Wördern gefehlt. Hiller zog sich einen Kreuzbandriss zu, während Gehring aufgrund eines Handbruchs ausfällt.

Deshalb hätte Christian Strübl das Stronsdorfer Tor hüten müssen. Strübl kam zuletzt in der Saison 2020/21 für die Kampfmannschaft des SCS zum Einsatz, bestritt im Oktober 2021 für die Reserve sein letztes Spiel. Wer in den kommenden Wochen im Tor stehen wird, ist noch unklar. Der sportliche Leiter Michael Czarda erklärte die Hintergründe: „Christian wird in den nächsten zwei Wochen Vater. Dementsprechend sind wir uns nicht sicher, ob er die Saison durchspielen kann.“

Kurzfristiger Transfer ist nicht unwahrscheinlich

Der Verein überlegt nun, ob man auf dem Transfermarkt zuschlagen muss, schließlich sind noch knackige zehn Meisterschaftspartien zu spielen. Eine baldige Rückkehr der verletzten Tormänner ist übrigens nicht in Sicht. Laut Czarda müsse man nun abwägen: „Gehen tut was auf dem Markt, aber es ist eine Geldfrage.“ Die verfügbaren Keeper – also jene, die eineinhalb Jahre nicht gespielt haben – am Markt seien demnach nicht günstig.

Obwohl der SCS eigentlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben sollte – der Vorsprung auf den Vorletzten Hadres beträgt zehn Punkte –, könnte es die Tormann-Problematik nochmal spannend machen. Mit vier Punkten aus den ersten drei Rückrundenpartien startete die Elf von Ewald Jenisch ordentlich in den zweiten Saisonabschnitt. Abgesehen von der Torwartposition hat Stronsdorf zumindest keine weiteren Ausfälle.