Torschützenkönig geht zu Stronsdorf

Im Frühjahr steigerten sich die Stronsdorfer bereits enorm und liegen in der Rückrunden-Tabelle auf Platz vier. Kommende Saison soll das so weitergehen. Dafür verpflichtete der SCS mit David Jukl einen Torgaranten.

Der tschechische Angreifer holte sich in der Vorsaison die Torjägerkrone (25 Treffer) und ließ in der aktuellen Spielzeit nur marginal nach (19 Treffer). „Die Statistik spricht für ihn. Auch von der Wohnlage und von den Fahrgemeinschaften her passt das für ihn sehr gut“, meinte Stronsdorfs Sportlicher Leiter Michael Czarda. Mit Dominik Urbancok und Jakub Senk kommen zwei künftige Mitspieler Jukls nämlich wie der Stürmer aus Brünn.

In Stronsdorf ist Jukl in einer etwas anderen Rolle eingeplant, als bei seinem Ex-Klub. Während er bei Obritz häufig etwas zurückgezogen spielte, um sich die Bälle abzuholen, soll der tschechische Angreifer beim SCS auch wirklich ganz vorne spielen. Damit wird Jukl Radek Sasin ersetzen. Letzterer steigerte seine Form zwar zuletzt (vier seiner fünf Saisontore kamen in den letzten vier Partien), wird den Verein aber nichtsdestotrotz mit Ende dieser Saison verlassen. Im Gesamten ist bei den Stronsdorfern ein Positiv-Trend zu erkennen, obwohl die Umstände alles andere als ideal waren. Auch deshalb will Czarda mit Trainer Ewald Jenisch verlängern: „Das passt super.“

Zum wiederholten Male ein Torwart ausgefallen

Speziell die Verletzungsmisere der Torhüter blieb, wenn man die Ergebnisse betrachtet, völlig unbemerkt. Zu allem Überfluss verletzte sich Christian Stürbl nur wenige Stunden vor dem Spiel gegen Leobendorf II, weswegen wieder Mario Penisch im Tor stand. In der 90. Minute flog Penisch aber wegen der Verhinderung einer Torchance mit Rot vom Platz. Wer zum Saisonabschluss in Enzersfeld zwischen den Pfosten stehen wird, ist also noch unklar.