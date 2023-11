Brüderpaar flog vom Platz

Langweilig kann Obritz/Hadres anscheinend nicht. In Niederleis war der erste Durchgang relativ unaufgeregt, ohne viele Torchancen oder überharte Aktionen. In der zweiten Halbzeit sollte es drei Akteure der Spielgemeinschaft geben, die dieser Partie – ob positiv oder negativ – ihren Stempel aufdrückten.

Hattricker beinahe zur Pause ausgewechselt

Als erster Protagonist sollte sich Daniel Neubauer herausstellen. Der junge Flügelspieler hatte bis zur Pause keinen guten Tag. „Ich wollte ihn in der Halbzeit dann eigentlich schon rausnehmen, weil das Spiel bisher an ihm vorbeigegangen ist“, gab SG-Übungsleiter Daniel Zöhrer im Anschluss zu, entschied sich im Moment aber doch gegen eine Auswechslung von Neubauer. Der 2005er-Jahrgang erwischte 14 überragende Minuten, erzielte zwischen der 50. und 64. einen lupenreinen Hattrick. „Na zum Glück hatte ich ihn noch nicht ausgewechselt“, freute sich Zöhrer.

Postwendend folgte jedoch das 1:3 und auf einmal war Obritz/Hadres um einen Mann weniger. Was war passiert? Nach dem Gegentor nahm Lukas Gattermayer den Ball in die Hand, ein Niederleiser wollte die Kugel ebenso nehmen, woraufhin Gattermayer diesen wegstieß. Der Schiedsrichter sah dies als Tätlichkeit und zeigte dem Spieler glatt Rot. „Es war eine Tätlichkeit, keine Frage. Aber auch vom Gegner. Normalerweise muss der Schiedsrichter auch vorher eingreifen.“

Nachdem Niederleis auf 2:3 verkürzte, folgte Markus Gattermayer seinem Bruder frühzeitig in die Kabine. Er sah für Zeitschinden Gelb-Rot. Der Abwehrspieler ließ einen Ball an sich vorbeirollen, da er sich in diesem Moment die Schuhe band. Erstaunlicherweise spielte die SG die Führung dann trocken nach Hause, gewann spektakulär und ist damit Zweiter.