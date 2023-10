Die klare Nummer eins im Bezirk

In der Liga hängt die SG Obritz/Hadres-Markersdorf gerade die anderen Bezirksvertreter ordentlich ab. Während sich die Eintracht und Göllersdorf auf den Abstiegsrängen wiederfinden, befindet sich die Zöhrer-Elf in Schlagdistanz zu Tabellenführer Unterstinkenbrunn.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, weder die Offensive noch die Defensive sticht bei der Spielgemeinschaft hervor. Drei Mannschaften erzielten mehr Tore, ganze zehn Teams kassierten weniger als Obritz/Hadres. Dennoch sorgte man gerade zuletzt mit überraschenden Ergebnissen (4:3 gegen Laa, 1:0 gegen Ladendorf) für Begeisterung, auch bei Coach Daniel Zöhrer: „Da freue ich mich echt und bin stolz auf die ganze Mannschaft, dass sie aus den letzten drei Partie so gut gepunktet hat.“

„Das war herrlich“

Wo der Sieg über Laa noch mit viel Spektakel verbunden war, hielten die Obritzer gegen die Ladendorfer die Null. Zöhrer unterstrich, dass die Spieler über 90 Minuten völlig konzentriert waren und fügte an: „Sie haben sich in jeden Ball reingehaut, das war herrlich.“ Neben der unbestreitbar starken Mentalität und dem Zusammenhalt in der Mannschaft wachsen auch einzelne Spieler Woche für Woche über sich hinaus.

War es zu Beginn der Saison noch Michal Votoupal, der eine neue Torgefahr ausstrahlte, war Marc Wollner Wochen später ausschlaggebend für den 4:3-Sieg gegen Laa. Am vergangenen Freitag war Tormann Fridolin Savanjo eine der entscheidenden Figuren, wie Zöhrer betonte: „Es war seine allerbeste Partie, seit ich da bin. Absolut fehlerfrei und absolut souverän.“