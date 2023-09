Top drauf vor dem Top-Trio

Mit einem Dreier in die neue Spielzeit gestartet, konnte die SG Obritz/Hadres in den letzten zwei Runden die Saisonsiege zwei und drei einfahren. Gegen Großrußbach und in Hausleiten gewann die Elf von Daniel Zöhrer jeweils zu null.

„Mit der Ausbeute sind wir sehr zufrieden, gerade der Dreier in Hausleiten war wichtig“, erklärte der SG-Coach. Die starken Ergebnisse und Leistungen kommen nicht von ungefähr. Die Mannschaft ist fast komplett, obendrein ist die Stimmung im gesamten Verein top, wie Zöhrer unterstrich: „Das Team ist von der Einstellung her überragend. Jeder war von Anfang an voll dabei. Das Ganze hat den Sinn erfüllt, die Stimmung ist auch auf die Zuschauerränge übergesprungen.“ Letzteres bestätigte Obmann Christoph Jordan: „Ich habe am Obritzer Sportplatz viele Hadres-Zuseher gesehen, die davor jahrelang nicht dort waren.“

Jetzt geht's gegen die Spitzenmannschaften

Mit Ausnahme von Unterstinkenbrunn musste die SG bisher noch nicht gegen ein Top-Vier-Team ran. Das ändert sich in den nächsten drei Runden, da trifft man mit Laa, Spillern und Ladendorf auf drei Spitzenklubs. „Der Spielplan wird jetzt richtig spannend für uns“, so Zöhrer.