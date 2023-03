Eigentor entscheidet Spiel für die Gäste

Auch wenn man bei der Heimmannschaft klare Verbesserungen zum Herbst erkennen konnte, waren die Gäste über weite Teile des Spiels überlegen. Gerade in der ersten Hälfte konnte Hausleiten sein Potential voll ausschöpfen und ging in der 23. Minute verdient in Führung. Der Torschütze Boris Juhas nutzte seine individuelle Klasse und zog gleich an zwei Spielern im gegnerischen Strafraum vorbei und musste somit nur noch den Torwart überwinden.

Nach dem 0:1 war Hausleiten klar die dominantere Mannschaft, mit einigen Chancen auf das 0:2, welche aber nicht genutzt werden konnten. Somit blieb es bei nur einem Tor in der ersten Hälfte.

Veränderte Mannschaft

Nach der Pause kamen die Jungs von Andreas Reisinger völlig verändert aus der Kabine. Gerade die Wechsel zu Beginn der zweiten Hälfte dürften gefruchtet haben. So konnte Wördern einige Chancen verzeichnen und den Ball für längere Zeit in der gegnerischen Hälfte behaupten. Diese Druckphase von Seiten der Heimmannschaft wurde dann auch mit einem durchaus verdienten Ausgleich vom Elfmeterpunkt (74.) belohnt.

Nach dem 1:1 drängten beide Teams mit viel Einsatz auf das Siegestor, was man auch durch den ruppigen Spielstil sehen konnte. Der Schiedsrichter musste des Öfteren zu einer gelben Karte greifen. Bei einem Spieler endete dies mit einer gelb roten Karte in der 88. Minute (Christopher Sommer).

Unglückliches Eigentor

Das Hin und Her ging bis in die Schlussphase hinein, als Stephan Demmer den Ball unglücklich ins eigene Tor köpfte (82. Minute). Danach kam von Wördern nur noch wenig Gegenwehr, weshalb das Spiel auch mit 1:2 endete.

Der Trainer des SV. St. Andrä Wördern, Andreas Reisinger, blickt auf das Spiel zurück: „Wir haben die erste hälfte verschlafen. Die zweite Hälfte war besser. Wir machen halt leider so viele individuelle Fehler und wenn wir das nicht abstellen, wird es sehr schwierig.“

Hausleitens sportlicher Leiter Johannes Holzweber war durchaus angetan von der Leistung seiner Mannschaft: "Wir sind hinten sicher gestanden, Torchancen hatte der Gegner kaum. Die Mannschaft hat gut gekämpft und hatte einige schöne Aktionen. In Wördern ist es aber wirklich irrsinnig schwer zu spielen. Das Eigentor war die Gerechtigkeit für den Elfmeter, der für mich keiner war. Unser Verteidiger wurde am Oberschenkel angeschossen. St. Andrä ist aber keine schlecht Mannschaft. Sie sind sicher stärker als im Herbst."

St. Andrä / W. - Hausleiten 1:2 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, St. Andrä-Wördern, 120 Zuseher, SR Mohamed Habrour

Tore:

0:1 Boris Juhas (24.)

1:1 Deniz Erdogan (74., Elfmeter)

1:2 Stephan Demmer (82., Eigentor)

St. Andrä / W.: T. Mayrhofer - S. Demmer, E. Akanu - D. Erdogan - A. Hamami (63. L. De Oliveira Polizeli) - J. Cervenka - A. Kratki - C. Sommer - D. Horak (63. E. Limani), A. Maksimovic (57. C. Pasruck), M. Grasl; S. Kurz, S. Softic, C. Deix

Trainer: Andreas Reisinger

Hausleiten: W. Jungwirth - B. Juhas, W. Jungwirth - M. Mihalik (53. M. Loskot) - P. Mayer - M. Thyri, K. Todorovic, M. Arthold - M. Überraker - D. Freyler (82. T. Thyri) - S. Bauer; M. Ernst, S. Zeinzinger, F. Heindl, E. Einzinger

Trainer: Alexander Haftner

Karten:

Gelb: Christopher Sommer (36., Foul), Alexander Kratki (52., Foul), Stephan Demmer (66., Foul), Clemens Pasruck (90+3., Foul) bzw. Martin Mihalik (31., Foul), Kevin Todorovic (83., Unsportl.)

Gelb-Rot: Christopher Sommer (88., Foul) bzw. keine