Eine Flanke ebnet den Weg zum Derbysieg

Die Vorzeichen für den SV Unterstinkenbrunn waren alles andere als optimal. Kurz vormRückrundenstartverletzten sich Drilon Bajrami undGoalie Patrik Lehner. Trotzdem hatte der SVU in Form von Ondrej Zybal früh die Chance aufs 1:0. Bereits in der vierten Minute tauchte der 16-Tore Mann im gegnerischen Strafraum auf, versuchte einen Lupfer und scheiterte. „Normalerweise macht er das Tor in solchen Momenten“, ärgerte sich sein Coach Jürgen Hammer über die vergebene Top-Gelegenheit des sonst so treffsicheren Torjägers.

Die Quittung folgte prompt. Nachdem die Gäste aus Niederleis im Anschluss mit zwei vielversprechenden Torchancen auf sich aufmerksam machten, war der dritte Ball Richtung Tor auf einmal drin. Meris Poturovic bekam infolge eines Outeinwurfs die Kugel und wollte wohl eine Flanke in den Strafraum bringen. Das Leder wurde aber immer länger, schlug am Ende hinter Lehner-Ersatz Andreas Weigl im Kasten der Gäste ein. USV-Trainer Andreas Fitz war die Intention von Poturovic egal: „Mir ist es wurscht, ob er den so wollte. Wichtig war, dass er reingegangen ist.“ Poturovic selbst äußerte sich ebenso: "Es sollte eigentlich eine Flanke auf die erste Stange werden. Dass der Ball dann auf einmal hinter der Linie lag, damit habe ich nicht gerechnet. Aber letztendlich war es ein Tor und ein weiterer Schritt Richtung Sieg.

Rückkehrer muss nach 15 Minuten runter

Kurz darauf erlebte die Hammer-Elf den nächsten Rückschlag. In der 15. Minute wurde Philipp Schmid verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Der Innenverteidiger kam erst von einer Meniskusverletzung zurück und verletzte sich bei einem Pressball. In Minute 27 erhöhten die Gäste noch auf 0:2. Ein abgefälschter Schuss von Stürmer Frantisek Lörinczi ging unhaltbar für Weigl ins Netz.

Kurz vor der Pause kam der SVU aber noch einmal zurück. Nach einem Fehler von Niederleis‘ Matus Kuma kam Dominik Bader zum Ball und legte auf Zybal quer. Der Angreifer besserte seinen Fehler aus der vierten Minute aus und erzielte das 1:2.

Zybal scheitert doppelt – und fehlt gegen den Spitzenreiter

Nach der Pause ging die Partie ähnlich weiter wie in Halbzeit eins. Das Duell zeichnete sich eher durch ein körperbetontes Auftreten beider Teams aus, weshalb kaum ein wirklicher Spielfluss entstehen konnte. Anders als in der ersten Hälfte hatten die Hausherren nun jedoch mehr Möglichkeiten, wenn auch nicht zwingender Natur. Das änderte sich erst mit dem Ausschluss von Daniel Vogelsang. Der Mittelfeldspieler griff, nachdem er zuvor von Unterstinkenbrunns Peter Filip umgestoßen worden war, einem Gegenspieler ins Gesicht. Der Schiedsrichter wertete dies als Tätlichkeit, weshalb Vogelsang die rote Karte sah. „Das ist für uns eine Katastrophe, da hätte Gelb auch gereicht“, meinte Fitz nach der Partie.

Erst in den letzten Minuten stand das Ergebnis somit noch auf der Kippe. Zwei Mal war Zybal der entscheidende Akteur. In der 90. und 94. Minute hatte der Tscheche das Remis am Fuß und schoss jeweils neben das Gehäuse. Hammer ärgerte sich darüber: „Das kommt dann halt auch noch dazu. Wenn er wenigstens eines macht, spielen wir Remis.“ Zu allem Überfluss holte sich Zybal in der 84. Minute auch noch die gelbe Karte wegen Kritik ab – und fehlt damit in der nächsten Woche beim Schlager gegen Tabellenführer Leobendorf II.

Die Stimmen zum Spiel:

Andreas Fitz, Trainer, USV Niederleis: „Ich freue mich über den Sieg. Die Mannschaft hat das perfekt umgesetzt, wir waren giftig und fokussiert. Ein glücklicher aber trotzdem verdienter Sieg.“

Jürgen Hammer, Trainer, SV Unterstinkenbrunn: „Wir haben die ganze Woche davon geredet und gewusst wie Niederleis spielt. Trotzdem haben wir uns genau darauf eingelassen. Uns fehlt einfach die Konstanz und Cleverness und deshalb war es auch verdienter Sieg für den USV.“

Unterstinkenbrunn - Niederleis 1:2 (1:2)

Samstag, 25. März 2023, Unterstinkenbrunn, 200 Zuseher, SR Nenad Andric

Tore:

0:1 Meris Poturovic (11.)

0:2 Frantisek Lörinczi (27.)

1:2 Ondrej Zybal (44.)

Unterstinkenbrunn: A. Weigl, M. Rosifka, O. Zybal, K. Pospisil, J. Dobrovolny, P. Schmid (15. L. Pristl), D. Fischer, D. Bader, F. Hartmann, P. Filip, L. Laber (85. F. Pristl); R. Kronberger, H. Sakac, P. Schütz, C. Böck

Trainer: Jürgen Hammer

Niederleis: A. Wittmann, A. Fuchsberger, D. Halamka, M. Kuma (77. G. Hans), D. Vogelsang, C. Klapka, F. Lörinczi, A. Schindler, M. Duris, M. Poturovic (63. D. Hofmann), D. Fitz (90+4. T. Staribacher); T. Altmann, S. Zant

Trainer: Andreas Fitz

Karten:

Gelb: Ondrej Zybal (84., Unsportl.), Petr Filip (85., Kritik), Felix Hartmann (85., Foul), Fabian Pristl (90+3., Foul) bzw. Alexander Schindler (50., Foul)

Rot: keine bzw. Daniel Vogelsang (85., Tätl.)