Lampl-Freistoß reicht zum Sieg

In einer ziemlich ausgeglichenen und äußerst kampfbetonten Partie agierten die Gäste aus Obritz vom Start weg defensiv. Das war vor allem den zahlreichen Ausfällen geschuldet. Unter anderem fehlten Lukas Gattermayer, Lukas Obermann und Stefan Ruhdorfer. Als Ersatz brachte Coach Manfred Augustin zwei Spieler zurück: „Da musste ich Sebastian Ofner und Andreas Sulz aus der Fußballpension ausgegraben.“

Bis auf einen Lattenschuss von Andreas Muhr in der 22. Minute kreierten die Enzersfelder in der ersten halben Stunde keine gefährlichen Aktionen. Auf der anderen Seite des Feldes schoss Sulz aus nur sieben Metern übers Tor und vergab somit die einzige Top-Chance der Gäste in Halbzeit eins. Der SCE kontrollierte das Spielgeschehen bis zur Pause und bekam in der 45. Minute noch einen Freistoß zugesprochen. Winter-Neuzugang Lukas Lampl trat an und schlenzte an der Mauer vorbei, womit er seine Farben in Führung brachte.

2:0 verpasst- es blieb spannend

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter. Wieder hatten die Obritzer nur eine wirkliche Möglichkeit. Diesmal versuchte Lukas Trnka sein Glück, scheiterte aus spitzem Winkel an Torhüter Fridolin Savanjo. Christopher Ernst musste daraufhin den Platz verlassen. Der Verteidiger bekam einen Schlag auf den Knöchel, womit Augustin nächste Woche auf einen weiteren Stammspieler verzichten muss.

Ansonsten kam der SC Enzersfeld noch einige Male gefährlich vors gegnerische Gehäuse. Comebacker Richard Strauss wurde mit einem Lattenschuss auffällig, Andreas Scherzer scheiterte im eins gegen eins an Savanjo und Joker Matthias Schwarz fiel mit einer vielversprechenden Chance auf. Am Ende blieb es aber beim knappen 1:0 Heimsieg der Gastgeber. Daran konnte auch die letzte Ecke des UFC nichts mehr ändern, obwohl alle Spieler beider Teams sich dabei im Sechzehner des SCE aufhielten.

Die Stimmen zum Spiel:

Christian Kraml, Trainer, SC Enzersfeld: “Es war ein umkämpfter und verdienter Sieg für uns. Positiv ist zu betrachten, dass wir mit Lampl wieder einen haben, der gute Freistöße treten kann. Generell zeigte er eine sehr gute Leistung. Wichtig für uns war es, dass wir David Jukl im Griff hatten.“

Manfred Augustin, Trainer, UFC Obritz: “Dieses Mal waren wir in der Defensive stark, dafür aber offensiv zu harmlos. Pro Halbzeit ist eine Chance einfach zu wenig. Ansonsten bin ich mit der Leistung zumindest im kämpferischen Bereich zufrieden. Fußballerisch war das von Enzersfeld schon besser.“

Enzersfeld / W. - Obritz 1:0 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Enzersfeld, 70 Zuseher, SR Alexander Strauch

Tore:

1:0 Lukas Lampl (45., Freistoß)

Enzersfeld / W.: M. Hörhager - M. Wamser, L. Lampl (90+1. S. Hajek), A. Scherzer (89. F. Niklas), S. Jovanovic, L. Wacek (74. M. Schwarz), L. Gottwald, L. Gassler, R. Strauss, S. Triebelnig, A. Muhr; R. Bruhs, D. Kosnopfl

Trainer: Christian Kraml

Obritz: F. Savanjo, M. Sus, M. Bayer, C. Ernst (73. T. Mühlbauer), P. Priborsky, S. Ofner, M. Gattermayer (56. F. Autrieth), L. Trnka, D. Jukl, A. Sulz (77. M. Schild), A. Weinwurm; K. Obermann

Trainer: Manfred Augustin

Karten:

Gelb: keine bzw. David Jukl (33., Foul), Markus Gattermayer (45., Foul), Felix Autrieth (80., Unsportl.), Martin Sus (90+2., Foul)