Niederleis - St. Andrä / W. 3:2 (2:1)
02.04.2023 16:30
Tore: Heim Frantisek Lörinczi (44.), Heim Frantisek Lörinczi (60.), Heim Meris Poturovic (19.), Gast Deniz Erdogan (33., Elfmeter), Gast Deniz Erdogan (70., Elfmeter)
Niederleis: Andreas Wittmann, Thomas Weikinger, Andreas Fuchsberger, Dominik Halamka, Matus Kuma, Christoph Klapka, Frantisek Lörinczi, Martin Duris, Meris Poturovic, Daniel Fitz, Gerald Hans, Tim Altmann, Patrick Göstl, Thomas Staribacher, Sebastian Bollmann, Dustin Hofmann, Dustin Hofmann (88. statt Daniel Fitz), Sebastian Bollmann (89. statt Meris Poturovic)
St. Andrä / W.: Tobias Mayrhofer, Stephan Demmer, Emeka Mark Akanu, Smail Softic, Christoph Deix, Deniz Erdogan, Adam Hamami, Luiz Paulo De Oliveira Polizeli, Daniel Horak, Martin Grasl, Egzon Limani, Samy Alexander Kurz, Clemens Pasruck, Christian Riess, Ivan Stojanovic, Halil Koc, Christian Riess (76. statt Adam Hamami)
Karten: Andreas Wittmann (32. Gelb Kritik), Thomas Weikinger (35. Gelb Foul), Dominik Halamka (73. Gelb Kritik), Frantisek Lörinczi (81. Gelb Foul), Daniel Fitz (82. Gelb Unsportl.), Smail Softic (68. Gelb Foul), Christoph Deix (73. Gelb Foul), Stephan Demmer (75. Gelb Foul), Tobias Mayrhofer (90. Gelb Unsportl.), Dominik Halamka (74. Gelb-Rot Foul)