Trotz Leistungssteigerung verloren

Der UFC Hadres-Markersdorf hatte den Gegner in guter Erinnerung. Immerhin schlug die Fischer-Elf die Ladendorfer im Herbst. Genau das wollte SCL-Trainer Florian Prantz diesmal verhindern und meinte im Vorhinein: „Diese Partie müssen wir gewinnen.“

Drei Minuten nach dem Anpfiff kam Daniel Neubauer zur ersten Gelegenheit, der Torschrei blieb aber aus. Nach dem Spiel konstatierte der sportliche Leiter der Hadreser: „Wenn er da trifft, rennt es vielleicht anders.“ So kam Ladendorf jedoch in der Folge besser ins Match. Fabian Bachmayer vergab in der 17. Spielminute eine gute Chance, besserte eine knappe Viertelstunde später seinen Fehler wieder aus. Per Kopf erzielte der Stürmer nach Flanke von Jakub Dobsicek das 1:0. Die Hadreser hatten insgesamt etwas mehr Spielanteile als bei der ersten Auflage dieses Duells, trotzdem war Ladendorf bestimmend. Nach 41 Minuten erhöhten die Gastgeber in Form von Andreas Ebersberger noch auf 2:0. Die Vorlage kam von Neuzugang David Sedlacek, der infolge eines schnell abgespielten Freistoßes querlegte.

Micas Debüt-Tor kam zu spät

In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin. Hadres bekam weiterhin nur wenig zugriff, während die Hausherren noch einige Möglichkeiten hatten. Unter anderem trafen die Ladendorfer zwei Mal die Latte, bevor der eingewechselte Thomas Forster in der 79. den Deckel drauf machte. Ebersberger steckte auf Proschinger durch, woraufhin dieser auf Forster querlegte. Auch danach schraubte die Mannschaft des SCL ihre Offensivbemühungen nicht zurück und ging aufs 4:0. Das gelang ihnen jedoch nicht, stattdessen kassierten sie in der Nachspielzeit noch ein Gegentor. Jiri Mica ließ seinen Gegenspieler aussteigen und ging danach auch noch am Keeper vorbei und machte seinen ersten Pflichtspiel-Treffer für den UFC zum 3:1 Endstand.

Die Stimmen zum Spiel:

Florian Prantz, Trainer, SC Ladendorf: „Hadres war viel besser als im Herbst. Wir wollten unbedingt ein Hin und Her vermeiden. Am Ende haben wir das trocken runtergespielt. Der Sieg war nie in Gefahr.“

Lukas Hannak, sportlicher Leiter, UFC Hadres-Markersdorf: „Wir sind zufrieden. Die Mannschaft war ebenbürtig und hat gut mitgehalten. Und das habe ich nicht zwingend so erwartet. Es war unser bestes Auswärtsmatch in dieser Saison. Außerdem haben wir uns auch nie aufgegeben. Der Charakter und die Einstellung waren große Pluspunkte.“

Ladendorf - Hadres-Markersdorf 3:1 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Ladendorf, 100 Zuseher, SR Serkan Celik

Tore:

1:0 Fabian Bachmayer (30.)

2:0 Andreas Ebersberger (41.)

3:0 Thomas Forster (79.)

3:1 Jiri Mica (90+1.)

Ladendorf: P. Hrabak, M. Salvatore, A. Dzilic, F. Bachmayer (59. T. Forster), S. Proschinger, A. Ebersberger, J. Dobsicek, S. Pernold (70. D. Himmer), M. Wimmer, R. Hrobar (66. L. Hiller), D. Sedlacek (59. S. Zeiner); A. Wendy, A. Mustafic

Trainer: Florian Prantz

Hadres-Markersdorf: O. Osmera - D. Neubauer - J. Kornherr (69. L. Hannak) - F. Hannak - J. Gasparovic, M. Wollner (81. C. Zeissl) - C. Sakac - M. Votoupal - M. Neubauer - J. Mica - M. Toifl; P. Neubauer, L. Loiskandl

Trainer: Harald Fischer