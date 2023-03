Umkämpfte Nullnummer

Beide Mannschaften mussten auf ihre jeweiligen Spielmacher verzichten. Sowohl Stronsdorfs Dominik Urbancok als auch Großmugls Mario Majstorovic waren gesperrt. Hinzu kamen die suboptimalen Rasenbedingungen. Sportlicher Leiter des SCS, Michael Czarda, verglich das Feld mit einer Blumenwiese: „Ich wusste, dass das kein guter Platz ist, aber das war ein Wahnsinn. Wir haben uns da sehr schwergetan.“ Ähnlicher Meinung war ÖTSU-Sektionsleiter Roman Haller: „Der Rasen war schwierig zu spielen.“

Deshalb setzten beide Kontrahenten vor allem auf hohe Bälle. Nur selten wurde von hinten herausgespielt, weswegen es kaum längereBallbesitzphasen gab. Wenn die Stronsdorfer gefährlich wurden, dann durch Fabian Petzina. Der junge Mittelfeldmann gab einen Schuss vom Sechzehner ab und scheitere bei seinem zweiten Versuch im Duell mit Goalie Christian Benisch. Die Gastgeber blieben bis zur Pause offensiv unauffällig.

Judas-Chancealseinzige Ausnahme

Dieses Aufeinandertreffen wurde vor allem durch eine Vielzahl an Zweikämpfen geprägt. Abgesehen davon blieben auch nach dem Seitenwechsel die Highlights aus. Die einzige Ausnahme war ein Abschluss von Jiri Judas in der 80. Minute. Infolge einer Standardsituation kam der Tscheche frei zum Ball, zog ab. Der Schuss kam zwar mit viel Kraft, war jedoch zu unplatziert und landete somit in den Armen von SCS-Schlussmann Lukas Hiller.

Die Stimmen zum Spiel:

Roman Haller, Sektionsleiter, ÖTSU Großmugl: „Normalerweise haut Jiri Judas so einen Schuss rein. Kämpferisch und läuferisch haben wir das generell gut gemacht. Diesen Punkt nehmen wir gerne mit. Jetzt haben wir wieder einen Punkt mehr Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Michael Czarda, sportlicher Leiter, SC Stronsdorf: „Wir haben uns an Gegner und Verhältnissen angepasst. Kämpferisch war das von der Mannschaft okay, aber im Großen und Ganzen ein Spiel ohne große Torchancen. Ein gerechtes Remis für mich.“

Großmugl - Stronsdorf 0:0 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Großmugl, 70 Zuseher, SR Emre Tug

Großmugl: C. Benisch - A. Glavas - A. Lovric - S. Misirkov - P. Belciu (81. M. Koch) - D. Vogel (73. F. Gröstenberger) - J. Judas - P. Crnogorcevic - A. Stejskal - D. Schenter - M. Kucernak (88. S. Sanneh); M. Helm

Trainer: Michal Kucernak

Stronsdorf: L. Hiller - M. Hiller (89. M. Lachmayer) - M. Edelbauer, P. Kronberger - F. Petzina (79. J. Kronberger) - P. Piswanger, K. Seiter - J. Senk, C. Lachmayer - R. Sasin (66. S. Apl) - S. Edelbauer; M. Gehring, K. Becker, J. Loidolt

Trainer: Ewald Jenisch

Karten:

Gelb: Peter Belciu (16., Unsportl.), Alen Glavas (22., Foul), Dominik Vogel (59., Foul) bzw. Stefan Edelbauer (27., Foul), Michael Hiller (71., Foul), Mario Edelbauer (80., Unsportl.)