SCE macht die Tore nicht

Spillern - Enzersfeld 1:1. Die Gäste fanden besser ins Spiel und kamen nach etwas Eingewöhnungszeit quasi im Minutentakt zu Möglichkeiten. Richard Strauss vergab in der 14. Spielminute zum ersten, der Stürmer schoss aus der Drehung neben das Gehäuse. Kevin Steiner verfehlte kurz darauf (16.) ebenso das Tor. In der 19. traf Strauss aus vielversprechender Position nur das Außennetz und sechs Minuten später versuchte der Angreifer den gegnerischen Tormann Michael Weiskirchner zu überlupfen und scheiterte dabei ebenfalls.

Ausgerechnet ein Verteidiger erzielte das 0:1 für die Enzersfelder. Infolge eines Standards brachte Martin Wamser das Leder gegen die Laufrichtung von Weiskirchner ins Netz (29.)

Beide Außenverteidiger waren zu Pause draußen

Nur eine Minuten danach musste Rechtsverteidiger Tim Pidner verletzt runter. Der linke Abwehrspieler Markus Hafner knöchelte bereits in der Anfangsphase um und wurde zur Halbzeit ausgetauscht. Damit ging Spillern mit zwei neuen Außenverteidigern in Halbzeit zwei.

Kurz vor und nach dem Seitenwechsel hatten die Enzersfelder noch weitere Hochkaräter. Etwa ein gefährlicher Kopfball aufs kurze Eck, bei dem sich Torwart Weiskirchner auszeichnete. Am Ende der ersten Hälfte traf Strauss zusätzlich die Latte. Einen Stangentreffer gab es kurz nach Wiederanpfiff als ein SVS-Verteidiger die Kugel nach einem Stanglpass der Gäste an die Stange lenkte. Für den dritten und letzten Aluminium-Treffer des SCE sorgte Kevin Steiner in der 55. Er traf nur die Latte.

Und wer die Tore vorne nicht macht ...

Es kam, wie es so oft kommt. Enzersfeld verpasste Chance nach Chance und plötzlich glichen die Heimischen aus. Tunahan Can kam im Sechzehner zum Ball und zog mit seinem starken linken Fuß ab. Das Spielgerät touchierte die Innenstange und landete im Gehäuse des SCE (63.)

In der Schlussphase war Spillern näher am Siegtreffer dran. Verantwortlich dafür war die Überzahl, weil sich Steiner die Gelb-Rote Karte bekam. Die zweite Gelbe bekam er, weil er sich bei einem Freistoß zu nah hinstellte. In der 86. Minute hatte zuerst Can den Matchball am Fuß und auch er traf die Latte. Die letzte Großchance vergab Adin Salihovic für den SVS. Der Stürmer schoss aus aussichtsreicher Position drüber.

Die Stimmen zum Spiel

Peter Resch, Obmann, SV Spillern: „Zwischenzeitlich hätte es 5:1 für Enzersfeld stehen können. Ein glücklicher Punkt für uns, obwohl wir am Schluss noch in Führung hätten gehen können.“

Christian Kraml, Trainer, SC Enzersfeld: „Wir hätten zur Pause wirklich 3:0 führen müssen. Wir waren noch überlegener als in Unterstinkenbrunn. Es ist schon langsam nicht mehr lustig mit der Chancenverwertung. Positiv stimmt mich aber, dass wir körperlich gut drauf sind.“

Statistik:

Spillern - Enzersfeld / W. 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (29.) Wamser, 1:1 (63.) Can

Karten: Steiner (82., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Muhr (75., Gelbe Karte Unsportl.), Steiner (54., Gelbe Karte Unsportl.)

Spillern: Weiskirchner; Tim Pidner (30. Salihovic), Wurm, Willinger, Hafner (46. Hilgarth); Niclas Pidner (84. Wimmer), Altinbas, Jäger, Frithum; Can; Pozgain.

Enzersfeld / W.: Bruhs; Gassler, Wamser, Jovanovic, Triebling; Muhr, Gottwald; Schwarz, Steiner, Nemetzek (70. Wacek); Strauss.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Stephan Tren