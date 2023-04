Torloses Spiel mit unzufriedenen Mannschaften

Werbung

St. Andrä Wördern - Großmugl 0:0. Die erste Hälfte zeichnete sich vor allem durch das Mittelfeld Geplänkel der beiden Teams aus. So konnte keine der beiden Mannschaften den Ball lange für sich behalten und gezielte Angriffe starten. Vor allem die individuellen Fehler auf beiden Seiten zerstörten den Spielaufbau.

So gab es auch nur vereinzelt Torchancen, die vor allem den Gästen gehörten. Gerade die Reisingertruppe tat sich schwer in das Spiel hineinzufinden.

Die Pause tat der Heimmannschaft anscheinend gut, denn nach dem Wiederanpfiff agierten sie um einiges sicherer und aggressiver. Immer öfter konnte Wördern den Ball in der gegnerischen Hälfte behaupten und kam auch zu Torchanchen. Großmugl schaffte es jedoch gut mitzuhalten und so spielte sich auch in der zweiten Hälfte, die meiste Zeit, alles im Mittelfeld ab.

In der Schlussphase kam nochmal ordentlich Spannung in das Spiel. Mit Topchancen auf beiden Seiten, hatten beide Teams die Möglichkeiten in Führung zu gehen und somit wahrscheinlich den Sieg einzufahren, aber so blieb es bei einem 0:0.

Der Co-Trainer von Wördern Roland Schattner zeigt sich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die Leistung der Mannschaft ist einer ersten Klasse absolut unwürdig. Viele Leute konzentrieren sich auf alle anderen Sachen außer Fußball.“

Statistik:

St. Andrä / W. - Großmugl 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Riess (73., Gelbe Karte Foul), Sommer (62., Gelbe Karte Foul), Erdogan (44., Gelbe Karte Unsportl.), Akanu (26., Gelbe Karte Foul)Belciu (88., Gelbe Karte Foul)

St. Andrä / W.: Akanu (79. Softic), Riess, Limani (79. Koc), Pasruck, Sommer, Horak, De Oliveira Polizeli (32. Hamami), Deix, Erdogan, Demmer, Kurz

Großmugl: Lovric, Stejskal (84. Koch), Schenter, Judas (63. Belciu), Majstorovic, Schmiedl, Vasiljevic, Vogel (77. Milicevic), Kucernak, Glavas, Benisch

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Marinko Zilic