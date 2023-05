Zweimal in Führung und doch verloren

St. Andrä Wördern - Unterstinkenbrunn 2:3 Obwohl das Spiel am Ende für die Heimmannschaft ein unerfreuliches Ergebnis darstellt, schaffte es die Reisingertruppe besser in das Spiel hineinzukommen. So konnten sie in den ersten 20 Minuten mit einigen Offensivaktionen glänzen. Eine davon führte in der sechsten Minute zur Führung für die Heimmannschaft durch Erdogen.

In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit konnte dann jedoch auch Unterstinkenbrunn zeigen, wieso sie auf Platz zwei in der Tabelle stehen. Sie gewannen immer mehr die Oberhand im Spiel und zwängten Wördern in deren eigene Hälfte. Nicht überraschend war es dann, als in der 40. Minute das 1:1 durch Zybal erzielt wurde.

Wendung in spannendem Spiel

So aufgeweckt die Reisingertruppe in die erste Hälfte startete, so erschrocken argierten sie zu Beginn der zweiten Halbzeit. Mit vielen indiviuellen Fehlern machte es sich Wördern selbst schwer und in dieser Phase hatten sie Glück, nicht in den Rückstand zu geraten. Man fand jedoch wieder besser in die Partie und so schaffte es die Heimmannschaft durch Erdogan erneut in Führung zu gehen.

Nur vier Minuten später gelang es dem Auswärtsteam jedoch zum wiederholten Male zurückzukommen und den Ausgleich zu erzielen. Vor allem der Stürmer Zybal machte der Wörderner Verteidigung ordentlich zu schaffen. Kurz vor Schluss drehte Unterstinkenbrunn das Spiel und konnte mit einem Sieg nach Hause fahren.

Der sportliche Leiter des SV. St. Andrä Wördern bewertet das Spiel: „Ich will keinem die Schuld geben. Wir haben gegen den Zweitplatzierten gespielt und waren zwar nicht tonangebend, aber konnten mithalten. Ob es jetzt verdient gewesen wäre zu gewinnen oder nicht, sei dahingestellt. Ich hätte auf jeden Fall mal gerne drei Punkte mitgenommen.“

06.05.2023 16:30

Statistik:

St. Andrä / W. - Unterstinkenbrunn 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (6.) Erdogan, 1:1 (40.) Zybal, 2:1 (64.) Erdogan, 2:2 (68.) Zybal, 2:3 (86.) Bader

Karten: Stojanovic (55., Gelbe Karte Foul), Demmer (80., Gelbe Karte Unsportl.), Freudenberger (90+2., Gelbe Karte Foul)Pristl (62., Gelbe Karte Foul), Rosifka (78., Gelbe Karte Foul), Zybal (16., Gelbe Karte Kritik)

St. Andrä / W.: Kurz, Meta, Stojanovic (56. Horak), Deix, Erdogan, Pasruck, Sommer (72. Freudenberger), Demmer, Grasl (20. Hamami), Limani, De Oliveira Polizeli

Unterstinkenbrunn: Fischer, Hartmann, Rieder (65. Bader), Filip, Laber (65. Schütz), Zybal, Dobrovolny, Lehner, Pristl, Rosifka, Sakac

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Marek