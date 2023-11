Stronsdorf schnappt sich die Tabellenführung

Und schon wieder ist eine neue Mannschaft vorne. Vor zwei Runden standen noch die Unterstinkenbrunner ganz oben, in der Vorwoche Ladendorf und nun der SC Stronsdorf. Der Platz an der Sonne bleibt aber weiterhin umkämpft.

Die Tabellenführung sicherte sich die Elf von Trainer Ewald Jenisch im direkten Duell mit dem vorherigen Ersten Ladendorf. In einem Spiel auf hohem Niveau waren Kleinigkeiten ausschlaggebend, erst in der 72. Minute brachte David Jukl seine Farben in Führung. Dominik Urbancok machte eine Minute vor Schluss den Deckel drauf. „Es hätte in beide Richtungen kippen können“, konstatierte SCS-Sportleiter Michael Czarda und unterstrich die guten Ergebnisse (zwei Siege, ein Remis) in den letzten drei Wochen: „Damit sind wir schon sehr zufrieden.“

1.100 Zuseher in den letzten vier Heimspielen

Dass Stronsdorf heuer vorne mitspielt, zeigen auch die Zuschauerzahlen. In den letzten vier Heimpartien knackte der Klub sogar insgesamt die Tausender-Marke. Herausgestochen hat dabei das Derby gegen Laa mit offiziell 500 Fans vor Ort, aber auch gegen Ladendorf versammelten sich über 300 Leute im Hirschenbergstadion. „Es war wieder eine coole Kulisse. Wenn man vorne mitspielt, kommen auch die Zuschauer von außerhalb“, so Czarda.

Und die Ladendorfer? Die nehmen die Niederlage gelassen hin. Coach Mathias Schmerold lobte die Reaktion des Teams. Der Fokus liege nun auf den nächsten zwei Partien, immerhin seien gute Sachen dabei gewesen. „Da ist sicher noch nicht aller Tage Abend. Man bekommt im Winter vielleicht eine Urkunde, aber ausgemacht wird es im Frühjahr“, zeigte sich Schmerold in Bezug aufs Titelrennen kampflustig.

Laaer Auswärtsbilanz als großes Manko

Und Laa? Da glich Arlind Krivaqa in Göllersdorf erst in der Nachspielzeit durch einen Freistoßhammer aus 30 Metern ins Kreuzeck aus. Laa hatte dann sogar noch die Chance auf den Sieg, das vermeintliche 3:2 wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht gewertet. Das Remis gegen den SVG markierte erst den sechsten Punkt in der Ferne. Nur Asparn, Enzersfeld und Langenzersdorf punkteten auswärts weniger. „Daheim sind wir eine Macht, auswärts eine Katastrophe“, brachte es Sportleiter Josef Gottwald auf den Punkt und lieferte gleich die Gründe dafür: „Das liegt nicht nur an den kleinen Plätzen, es ist auch eine Kopfsache.“ Am Samstag steht endlich wieder ein Heimspiel an, gegen Großmugl fehlen mit Krivaqa, Simon Sauberer und Justin Jakisch aber drei Stammkräfte.