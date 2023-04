Nach 60 Minuten übernahm Spillern

Werbung

Stronsdorf - Spillern 1:2. Spillern schwach, Stronsdorf stark, der Wind am stärksten - so präsentierte sich das Spiel am Freitagabend in Hälfte eins. Ewald Jenisch war damit zufrieden, sein Gegenüber Josef Schober natürlich nicht. „Ich hätte zur Pause zehn Leute austauschen müssen“, lautete das Zwischenfazit des Spillerner Coaches.

Besser wurde es dann zunächst auch im zweiten Durchgang nicht. Denn direkt nach Wiederbeginn brachte Kevin Seiter die Heimischen in Führung. Der rechte Mittelfeldmann ließ den Ball nach einem weiten Zuspiel einmal springen und traf ihn dann aus der Drehung so gut, dass er unhaltbar im langen Eck einschlug. „Schön gemacht“, fand Jenisch, der noch zwei Chancen notierte, mit denen Stronsdorf die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung ausbauen hätte können.

Selimovic schnürte den Doppelpack

So stand es nur 1:0, und nach und nach fand Favorit Spillern dann doch einen höheren Gang. Mitgeholfen hat da sicherlich der Ausgleich in Minute 68. Die Gäste kamen links runter, bedienten in der Mitte Mahir Selimovic, der noch einen Haken schlug und dann alleine vor Torhüter Lukas Hiller cool blieb. Selimovic war es dann auch, der das Ergebnis im Finish komplett auf den Kopf stellte. Diesmal führte ein super geschossener Eckball in Richtung erste Stange zum Ziel. Selimovic stieg dort mit einigen anderen Spielern hoch und bugsierte die Kugel über die Linie.

Seinem Trainer Josef Schober gefiel die Reaktion: „In der zweiten Halbzeit sind wir so aufgetreten wie in der Vorbereitung. Wir haben, glaube ich, das Spiel übernommen und im Großen und Ganzen verdient gewonnen.“

Stronsdorf-Coach Jenisch bilanzierte so: „60 Minuten haben wir ein Topspiel gemacht. Da hatten wir Spillern total im Griff, obwohl das eine wirklich gute Mannschaft ist. Mit dem 1:1 haben sie aber Lunte gerochen. So wirst du dann halt bestraft.“

Statistik

Tore: Heim Kevin Seiter (46.), Gast Mahir Selimovic (68.), Gast Mahir Selimovic (84.)

Stronsdorf: Lukas Hiller, Michael Hiller, Mario Edelbauer, Philip Kronberger, Patrick Piswanger, Dominik Urbancok, Kevin Seiter, Jakub Senk, Christoph Lachmayer, Radek Sasin, Stefan Edelbauer, Michael Gehring, Julian Kronberger, Maximilian Bischinger, Mario Lachmayer, Simon Apl, Lukas Angster, Julian Kronberger (73. statt Mario Edelbauer), Simon Apl (85. statt Radek Sasin)

Spillern: Michael Weiskirchner, Johannes Wurm, Mahir Selimovic, Ugur Altinbas, Philip Frithum, Marin Pozgain, Niclas Pidner, Jakob Muth, Lukas Pabisch, Tunahan Can, Maximilian Jäger, Martin Karlovic, Alexander Astl, Markus Hafner, Maximilian Wimmer, Philipp Hilgarth, Jakob Schlee, Markus Hafner (52. statt Maximilian Jäger), Jakob Schlee (77. statt Niclas Pidner)

Karten: Dominik Urbancok (63. Gelb Foul), Michael Hiller (70. Gelb Foul), Jakub Senk (90. Gelb Foul), Johannes Wurm (31. Gelb Unsportl.), Marin Pozgain (45. Gelb Unsportl.), Jakob Muth (58. Gelb Foul)