Urbancok schlägt Wördern im Alleingang

Stronsdorf - St. Andrä/Wördern 3:0. Mario Penisch hütete gegen die Tullner wieder das Tor des SCS, weil sich Christian Stürbl am vergangenen Wochenende verletzte. Auszeichnen musste sich Penisch über das gesamte Spiel kein einziges Mal. Die Gäste aus St. Andrä waren völlig ungefährlich in der Offensive.

Bei den Heimischen glänzte vor allem Dominik Urbancok. Der Spielmacher brachte seine Farben in der 18. Minute in Führung. Der Treffer resultierte aus einem Ausschuss von Goalie Penisch, Kevin Seiter gewann sein Kopfballduell, woraufhin Dominik Patrick Piswanger zum Ball kam. Dieser bediente Urbancok mit einem Pass in die Tiefe, wonach der Zehner allein aufs Tor zulief und souverän einschob.

Stange verhinderte Viererpack

In der 55. Spielminute erhöhte Urbancok nach Doppelpass mit Fabian Petzina und einem Abschluss ins kurze Eck auf 2:0. Nur zwei Minuten später erzielte er sein drittes Tor. Ein Wörderner Abwehrspieler versuchte 30 Meter vom eigenen Tor entfernt einen Rückpass zum eigenen Tormann, Urbancok ging dazwischen und überwandte den Keeper. Infolge eines weiteren Abwehrfehlers hatte der Triplepacker noch die Chance auf seinen vierten Treffer, traf aber nur die Stange.

Die Stimmen zum Spiel:

Robert Fink, sportlicher Leiter, SV St. Andrä/Wördern: „Ich bin natürlich so wie alle anderen enttäuscht. Gerade Stronsdorf war einer der letzten Strohhalme, an denen man sich geklammert hat.“

Michael Czarda, sportlicher Leiter, SC Stronsdorf: „Wir waren nicht schlecht haben keine Fehler gemacht und nichts zugelassen. Es hätten durchaus mehr Tore fallen können, wenn wirs besser ausspielen. Es war ein Pflichtsieg, den ich nicht überbewerten und auch nicht runterspielen will. Es waren drei wichtige Punkte.

Statistik:

Stronsdorf - St. Andrä / W. 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (18.) Urbancok, 2:0 (55.) Urbancok, 3:0 (57.) Urbancok

Karten: Limani (1., Gelbe Karte Kritik), De Oliveira Polizeli (81., Gelbe Karte Kritik)

Stronsdorf: Penisch; Julian Kronberger, Stefan Edelbauer, Senk, Philip Kronberger; Sasin, Apl; Petzina (81. Lachmayer), Urbancok, Seiter (90. Hartmann); Piswanger.

St. Andrä / W.: Kurz; Demmer, Softic (25. Grasl), Freudenberger (64. Meta); Deix, Kratki (64. Hamami), Polizeli, Horak (46. Riess); Limani, Erdogan, Stojanovic.

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Winkler