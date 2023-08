Der Knopf ist aufgegangen

Der Saisonstart der Eintracht lief nicht optimal. Eine knappe Niederlage in Großmugl zum Auftakt, danach kam man zu Hause zweimal unter die Räder (0:5 gegen Göllersdorf, 0:6 gegen Unterstinkenbrunn). In Großrußbach sollten endlich Punkte her. Dieses Vorhaben gelang aus Sicht der Pulkautaler endlich. Und zwar deutlich.

Mit 1:5 klatschte die Eintracht die Großrußbacher weg. An der Höhe des Ergebnisses hatte vor allem der Gegner seinen Anteil, wie SVE-Trainer Maximilian Pabst zugab: „Da kam nicht viel Gegenwehr. Es war bis zum Schluss nicht die Gefahr da, dass wir das noch verlieren.“

Anfangs noch mit den alten Problemen gekämpft

Dabei mussten die Aufsteiger mehr als eine Halbzeit lang Anlauf nehmen. Die Chancenverwertung im ersten Durchgang erinnerte noch stark an die vergangenen Partien. „Aber nach der Pause haben wir endlich die Tore gemacht. Wir hatten auch fünf verschiedene Schützen, jetzt sind wir darauf hoffentlich einmal eingestellt“, erklärte Pabst zuversichtlich.

Begünstigt durch eine schwache Leistung des USVG zeigte die Eintracht vor allem offensiv eine gute Leistung. Die Pabst-Elf agierte mutig und kann sich über eine gelungene Darbietung freuen. Im nächsten Spiel erwartet man mit Hausleiten den einzigen Verein, der noch keine Punkte am Konto hat.

Die Heimbilanz in der Liga (null Punkte, Torverhältnis von 0:11) lässt ohnehin noch zu wünschen übrig. Gegen den SVH haben die Pulkautaler die Chance, diese zumindest wieder etwas aufzupolieren.