Eintracht wird zum Favoritenschreck

Spektakulär war Eintracht Pulkautal schon seit Beginn dieser Saison. Jetzt münzt das Aufsteigerteam dieses Spektakel auch in Ergebnisse um. Und nicht nur das. Das Programm in den letzten Wochen war hart für eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Mit Laa, Spillern und Ladendorf musste die Elf von Trainer Maximilian Pabst gegen drei harte Brocken ran. Gegen die Laaer gab sich der SVEP noch deutlich mit 1:7 geschlagen. Doch schon nach dieser Partie merkte SCL-Sportleiter Josef Gottwald an: „Sie haben sich nie aufgegeben.“ Diese Mentalität zahlte sich in den Wochen danach komplett aus.

Erster Heimsieg gab dem Aufsteiger Aufwind

Denn in der Vorwoche holte die Eintracht den ersten Dreier zu Hause. Coach Pabst sprach über die Erkenntnisse nach dem 4:3-Heimsieg: „Da glaube ich schon, dass jeder jeden schlagen kann. Ich hoffe, das gibt uns Aufwind.“ Diesen Schwung nahm sein Team mit nach Ladendorf, wo man dem Aufstiegsfavoriten durch eine phänomenale Aufholjagd einen Punkt abknöpfte. Cheftrainer Pabst war aus privaten Gründen nicht dabei, als seine Mannschaft nach einer Stunde mit drei Toren zurücklag.

Der Platzverweis von Ladendorfs Mark Wimmer aufgrund einer Torchancenverhinderung markierte die Wende in dieser Partie. Petr Krivanek und Peter Kruty stellten auf 3:2, Joker Lukas Öhribauer glich in der 87. Minute zum 3:3 aus. „Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Punkt“, erklärte Obmann Helmut Dundler.

Auch der Obmann begründet die zuletzt guten Leistungen mit den Erfahrungen aus den Spielen zuvor: „Wir mussten uns an die Liga gewöhnen und anscheinend funktioniert es. Jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht.“ Angst muss die Eintracht nun eigentlich vor keinem Gegner mehr haben, nachdem sie gegen zwei der bestbesetzten Teams ungeschlagen blieb.