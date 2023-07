In der Breite und Spitze verstärkt

Liganeuling Eintracht Pulkautal rüstet sich für die 1. Klasse. Ein Blick auf die Neuzugänge verrät, dass der Weg des Aufsteigers ein anderer ist. Die Anzahl der Legionäre will man weiterhin klein halten. Bislang standen zwei ausländische Spieler im Kader, wobei mit Martin Rygl einer der beiden verletzungsbedingt ausfiel. Rygl wird noch einige Zeit fehlen, weswegen die Eintracht einen tschechischen Angreifer in der Person von Petr Krivanek verpflichtete. Der 1999er-Jahrgang kennt zumindest einen künftigen Mitspieler schon gut, ist er doch der Schwager vom Slowaken Peter Kruty. Coach Pabst sieht einiges in seinem neuen Angreifer: „Er wird jetzt nicht unser 30-Tore-Mann, sondern eher ein starker Teamspieler, der zweistellig treffen und vorlegen kann.“

Doppelt in den Gebietsligen zugeschlagen

Nach einem halbjährigen Engagement beim Gebietsligisten St. Bernhard-Frauenhofen kommt Matthäus Macho wieder zurück zu den Pulkautalern. Dort kickte er bereits von Juli 2022 bis Mitte Jänner. Insgesamt spielte Macho in Liga und Pokal acht Mal von Anfang an, außerdem erzielte er zwei Ligatore. Eingeplant ist der Rückkehrer eher für die Außenbahn, phasenweise könnte er auch im Zentrum agieren, so zumindest der Plan von Pabst. Ebenfalls aus der Gebietsliga kommt Florian Hochgatterer. Der junge Rechtsfuß wechselt leihweise von Wullersdorf zur Eintracht. Sein künftiger Trainer sieht Hochgatterer auf verschiedenen Positionen: „Rechtsverteidiger oder sogar rechtes Mittelfeld. Er kann sicher auch als staubiger Innenverteidiger eingesetzt werden.“

Des Weiteren kümmerten sich die Verantwortlichen um die Kaderbreite und schlugen dabei abermals in der Umgebung zu. Der Retzer Jugendspieler Jakob Pointner (2006er Jahrgang) soll die ersten Schritte im Erwachsenenfußball sammeln, während Tobias Riffer als Kaderspieler eingeplant wird. Riffer spielte zuletzt für die Göllersdorfer Reserve, hat aber ebenfalls Retz-Vergangenheit.

Früher Fehlstart konnte noch verhindert werden

Die Eintracht fing eine Woche vor der Konkurrenz mit der Vorbereitung an. Nach vier Trainingseinheiten gab es am Samstag den ersten Test gegen Weitersfeld. Zwischenzeitlich sah es für die stark ersatzgeschwächte Pabst-Elf schlecht aus. Die Blamage eines 4:0-Rückstands konnte man in der zweiten Hälfte noch in ein 4:4 ummünzen. Pointner und Krivanik kamen jeweils zu ihren Debüts.