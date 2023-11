Machbares Los im Pokal und ein neuer Goalgetter?

Eintracht Pulkautal hat eine durchaus erfolgreiche englische Woche hinter sich. Herausgestochen hat mit Sicherheit das Duell mit Gebietsligist Dobersberg im Admiral NÖ-Meistercup. Am vergangenen Donnerstag schlug der SVEP die Waldviertler überraschend 2:1.

Die Tore erzielten Florian Hochgatterer und Jakob Schreder. Letzterer wurde im Übrigen für den Erstgenannten eingewechselt. Übungsleiter Maximilian Pabst freute sich besonders über beide Torschützen: „Als Trainer freue ich mich einfach, wenn so ein Junger (Anm. wie Hochgatterer) trifft, sich wohlfühlt und Leistung zeigt. Auch für Jakob (Anm. Schreder) freut's mich, weil er in der Vorsaison Stürmer war und zuletzt ein wenig an sich gezweifelt hat.“ Für Hochgatterer war es der erste Treffer im Eintracht-Trikot. Die Wullersdorf-Leihgabe spielte auch noch auf einer neuen Position, nämlich auf der Sechs. Im defensiven Mittelfeld agierte Hochgatterer auch am Wochenende im Aufsteigerduell mit dem ASV Asparn.

Nach dem Premieren-Tor gleich nachgelegt

Und die Geschichte wiederholte sich, Hochgatterer traf erneut und hatte sogar noch die Chance auf ein zweites Tor. Pabst lobte den Sommer-Neuzugang in seiner neuen Rolle: „Er ist läuferisch sehr brav, richtig bemüht und steht dann auch dort, wo er stehen muss.“ Beide Spiele konnte die Eintracht in der englischen Woche dann aber doch nicht gewinnen. Beim ASV gab's schlussendlich ein gerechtes 2:2. Die Doppelbelastung aufgrund der Cup-Partie war in der Schlussphase dann schon zu bemerken, wie der Cheftrainer erklärte: „Normal sind wir in den letzten Minuten immer da, aber diesmal wurden die Füße schon etwas schwer.“

Nichtsdestoweniger steht eine erfolgreiche Woche für die Pulkautaler zu Buche. Obendrein ist der Viertelfinal-Gegner im Pokal bekannt. Die Eintracht muss ins Waldviertel zum SV Waldhausen. Den aktuellen Zweiten der 1. Klasse Waldviertel sieht Pabst als „eines der besseren Lose“, waren doch auch Korneuburg und Ebreichsdorf im Topf, und erklärt: „Von daher besteht eigentlich die Chance, dass wir ins Halbfinale einziehen, und das wäre schon cool.“