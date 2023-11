Der „Elfmeterfluch“ der Göllersdorfer geht weiter

Spillern und der SV Göllersdorf lieferten am vergangenen Samstag ein wahres Torspektakel ab. Am Ende stand ein unglaubliches 7:3 für die Heimischen.

Gerade im ersten Durchgang gab es ein wildes Hin und Her. Das ging auch nach dem Platzverweis für SVG-Innenverteidiger Florian Unger so weiter. Spillerns Marin Pozgain verwandelte vom Punkt aus, Ihor Balukh brachte seine Göllersdorfer wenig später wieder in Führung.

Nach dem Seitenwechsel ging es so weiter, die Korneuburger glichen erneut aus und postwendend bekam Göllersdorf einen Strafstoß zugesprochen. Zur Erinnerung: In der ersten Saisonhälfte verschoss die Zöbinger-Elf drei Elfmeter. Mit Unger fand man in den vergangenen Wochen aber einen Elferschützen. Zum Leidwesen des SVG flog der Verteidiger aber noch im ersten Durchgang vom Platz. Eigentlich wäre Michael Grill die zweite Option gewesen, er gab den Ball aber weiter an Tobias Eder. Der 2005er-Jahrgang machte bis dato eine gute Partie und übernahm die Verantwortung. Sein Schuss ins linke Eck wurde aber gehalten.

Anschließend kassierte der SVG vier weitere Tore, weshalb Trainer Harald Zöbinger dem verschossenen Elfer nicht zu viel Bedeutung geben wollte: „Selbst wenn wir da in Führung gegangen wären, wär' der Ausgang nicht klar gewesen. Wir hatten nicht viel vom Spiel.“