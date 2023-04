Göllersdorf findet Kroupa-Nachfolger

Werbung

Zwei Wochen nach dem überraschenden Rücktritt von SVG-Übungsleiter Karl Kroupa steht bereits fest, wer sein Nachfolger sein wird. Harald Zöbinger übernimmt das Traineramt ab Mittwoch, wenn er in Göllersdorf übernimmt.

„Der Verein kennt ihn schon länger. Wir haben mehrere Gespräche geführt und uns am Ende für Harald entschieden“, so Obmann Hermann Kaiser über den Auswahlprozess. Auffällig ist, dass sich der SVG mit Zöbinger (Jahrgang 1987) für einen jüngeren Coach entschied. In der Vergangenheit war Zöbinger Co-Jugendtrainer bei Austria Wien und leitete zwei Jahre lang die Kampfmannschaft von Schrick (2. Klasse).

Ziel: einstelliger Tabellenplatz

Die Schricker übernahm er als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und führte sie schließlich ins gesicherte Mittelfeld. Ähnliche Entwicklungen, wenn auch in anderen Tabellenregionen, erwartet auch Kaiser vom Neo-Trainer: „Mit neuen Ideen soll der schlechte Rückrundenstart abgefangen werden. Er muss es einfach neu bewerten und mit neuen Ansätzen versuchen, die Saison positiv zu beenden. Wir wollen die Meisterschaft im oberen einstelligen Bereich abschließen.“

In Niederleis hat Zöbinger die erste Möglichkeit dazu. Ein leichter Aufwärtstrend war in der vergangenen Runde bereits zu sehen. Da holte der SVG gegen Hausleiten den ersten Punkt der Rückrunde.