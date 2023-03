Kroupa verkündet seinen Rücktritt: „Verein steht über allem“

Erst in der letzten Saison führte Karl Kroupa den SV Göllersdorf auf den siebten Tabellenplatz – ein großer Erfolg für den Verein. Diese Entwicklung erreichte in diesem Herbst neue Höhen und wurde mit dem dritten Platz belohnt. Gerade deshalb kam es sehr überraschend, als der nunmehrige Ex-Coach sein Amt unter der Woche zurücklegte. Als Ausgangspunkt gilt die erste Heimniederlage nach über eineinhalb Jahren. Die mussten die Göllersdorfer am vergangenen Wochenende gegen Großrußbach einstecken. „In Wahrheit habe ich den Entschluss zurückzutreten am Sonntag nach dem Match gefasst“, erklärte Kroupa und fügte an: „Montags habe ich noch darüber nachgedacht und mit einigen Leuten darüber geredet.“

Obmann Kaiser: „Er hat uns auch als Verein weitergebracht.“

Kroupa begründete seine Entscheidung: „Du musst einfach erkennen, wenn du nichts mehr bewirken kannst und die Mannschaft nicht mehr erreichst. Die Entwicklung der letzten Wochen hat gezeigt, dass das Team einen neuen Input braucht. Der Verein steht über allem.“ Zu dieser Entscheidung kam Kroupa ohne Druck der Vereinsführung. Obmann Hermann Kaiser über den Rücktritt: „Die Wege haben sich absolut im Guten getrennt. Irgendwann kommt leider immer der Punkt, wo sich die Wege trennen. Wir sind sehr dankbar über die gemeinsame Zeit. Er hat uns auch als Verein weitergebracht.“ Interimistisch übernimmt Kapitän Markus Sedlmeier als Coach des SVG.

Zum Abschluss bedankte sich der nunmehrige Ex-Trainer des SVG noch beim gesamten Verein: „Es war eine super tolle Zeit. Ich möchte mich bei allen Funktionären, Spielern und den Fans bedanken. Sie werden immer in meinem Herzen bleiben. Ich werde in ein paar Wochen auch wieder aufs Match kommen und wenn Gras darüber gewachsen ist, werde ich meinen Jungs von der Tribüne aus unterstützen. Denn sie werden auch immer meine Jungs bleiben.“