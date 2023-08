SV Göllersdorf, SG Obritz/Hadres, Eintr. Die drei Hollabrunner Bezirksklubs im großen Formcheck

Göllersdorf-Trainer Harald Zöbinger (M.) kann sich mit Roman Bruhs (li.) und Andreas Muhr (re.) auf zwei ligaerfahrene Akteure freuen. Foto: Gerhard Bonifazi

E in Aufsteiger, eine neue Spielgemeinschaft. Nur in Göllersdorf blieb alles weitestgehend beim Alten. Wie präsentieren sich die Hollabrunner 1. Klasse Nordwest-Klubs in der neuen Saison?

Die drei Bezirksteams starten allesamt mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Eintracht Pulkautal hat als Aufsteiger seit langem keinen Druck und startet mit Rückenwind. Die neu gegründete SG Obritz/Hadres-Markersdorf wird sich erstmals zurechtfinden müssen. Und die Göllersdorfer verstärkten sich punktuell nach der abgelaufenen Erfolgssaison. Die NÖN nimmt die Göllersdorf, Obritz/Hadres und Eintracht Pulkautal unter die Lupe: SV Göllersdorf Der Beginn der Vorbereitung lief für den Viertplatzierten der letzten Saison nicht ideal. Gegen Ruppersthal und die Horn Amateure verlor man recht deutlich. Seitdem steigerte der SVG seine Leistung und gewann zwei der übrigen drei Partien. Trainer Harald Zöbinger zog sein Fazit: „Generell eine gute Vorbereitung.“ Lange Ausfälle gab es bis dato gar nicht, dennoch meinte Zöbinger: „Es wird spannend zu sehen, wo wir genau stehen, gerade im körperlichen Bereich.“ In Göllersdorf rechnet man nicht damit, in den Abstiegskampf zu kommen. „Ich schätze uns einfach sehr solide ein, das heißt aber nicht, dass wir nicht arbeiten müssen“, warnte der Übungsleiter. Der Kader wurde mit teils Liga-erfahrenen Spielern punktuell verändert. Nennenswerte Abgänge gab es nicht. SG Obritz/Hadres-Markersdorf Die neu gegründete SG Obritz/Hadres-Markersdorf ist eines der großen Fragezeichen der kommenden Spielzeit. Rein auf dem Papier gibt es keinen einzigen Neuzugang, praktisch gibt es – je nach Sichtweise – eine halbe neue Mannschaft. Die Vorbereitung ging allen voran torreich vonstatten. 23 Treffer und 17 Gegentore in sieben Spielen sind das Endresultat, das für Trainer Daniel Zöhrer Hoffnung auf mehr macht: „Ich bin guter Dinge. Einzelne Abschnitte der Tests waren wirklich gut, wir müssen nur noch Konstanz reinbringen.“ Dem Neo-Coach gefällt vor allem der Zusammenhalt im Kader, nicht selbstverständlich bei einer frischen SG aus zwei einst rivalisierenden Vereinen. Ziel Nummer eins für die SG: Abstiegskampf vermeiden, Zöhrer selbst hofft auf einen Top-sieben-Platz. Eintracht Pulkautal Als Meister der 2. Klasse Pulkautal spielt die Eintracht zum ersten Mal seit der Saison 1989/1990 in einer 1. Klasse. Aufstiegstrainer Maximilian Pabst freut sich über diese Chance: „Ich denke schon, dass wir das Potenzial haben, oben zu bleiben. Das Gute ist, dass wir endlich mal ohne Druck spielen können. Wenn es nach dieser Saison wieder vorbei ist, geht die Welt nicht unter.“ Diese Sichtweise macht den Liganeuling zu einem harten Gegner, doch gleichermaßen zum Abstiegskandidaten Nummer eins. Im NÖ-Meistercup übertrumpfte die Pabst-Elf zumindest die anderen Aufsteiger Langenzersdorf und Asparn. Als einziges Team der 1. Klasse Nordwest kam man durch einen 3:2-Sieg gegen Burgschleinitz eine Runde weiter. Das oberste Ziel für die Eintracht ist laut Pabst klar: „Natürlich der Klassenerhalt. Wir freuen uns einfach auf diese Saison, es wird jedes Spiel eine neue Erfahrung.“