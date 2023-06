Spätzünder Göllersdorf mit zwei Siegen in Serie

Seit knapp zwei Monaten ist Harald Zöbinger beim SV Göllersdorf im Amt. Nach einem recht holprigen Start entwickelten die Göllersdorfer unter dem neuen Trainer eine besondere Fähigkeit – nämlich späte Tore.

In den letzten Wochen konnte der Tabellensechste immer wieder spät Punkte einsammeln. In Spillern holte der SVG dank einem Tor von Philipp Zieger in der 89. noch ein 3:3-Unentschieden. Eine Woche zuvor glich Rudolf Neunteufl in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 gegen Großmugl aus. Selbst bei der 1:3-Niederlage gegen den SV Unterstinkenbrunn fiel der einzige Göllersdorfer Treffer in der Schlussphase (86. Ihor Balukh). Im nächsten Match beim Tabellenletzten aus Wördern führte das Neunteufl-Tor in der 85. sogar zum zwischenzeitlich zweiten Sieg in der Ära Zöbinger.

Weniger knapp war es vom Ergebnis her gegen Ladendorf, da lag Göllersdorf bereits zur Pause mit 1:0 vorne. Trotzdem gab's erneut einen Treffer in der Nachspielzeit (92.) durch Balukh. Coach Zöbinger fand die Gründe für die späten Treffer seiner Elf: „Wir sind körperlich besser als noch vor Wochen, vielleicht liegt's aber auch am Willen der Mannschaft. Mein Plan ist es aber nicht, dass wir erst ab der 80. Minute treffen.“ Außerdem stand zum zweiten Mal in Serie hinten die Null. „Das ist sehr positiv“, mein Zöbinger. Obmann Hermann Kaiser sprach von einer „durch die Bank bärenstarken Leistung“ gegen die Ladendorfer.

Leistungsträger und Trainer bleiben an Board

Mit Philipp Zieger und Michael Grill verlängerten zwei wichtige Spieler ihre Verträge. Auch Trainer Zöbinger bleibt über die Saison hinaus. „Von Woche zu Woche merkt man seine Handschrift mehr, das sieht man auch an der Performance“, so Kaiser.