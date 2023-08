Die Vorbereitung startete denkbar schlecht mit einem 0:8 gegen Wertheims Heimat-Klub Klosterneuburg. Seitdem ist jedoch ein Aufschwung beim SV Hausleiten zu erkennen.

Dabei unterstrich Coach Daniel Wertheim den Zusammenhalt im Kader: „Nach zwei Wochen kann ich sagen, mir taugts extrem in Hausleiten. Auch abseits des Sportlichen ist es top, die ganze Mannschaft hat auch beim Volksfest mitgeholfen.“ Das gute Mannschaftsgefüge will der Trainer nun in die Saison mitnehmen, „dann kann das echt top werden.“ Apropos Saison: Der Kader zum Auftakt bereitet Wertheim jetzt schon Kopfzerbrechen. Bekanntlich dürfen ja „nur“ 16 Spieler am Tableau stehen. Die Neuzugänge verstärken gepaart mit einigen vielversprechenden Talenten, auf die der Übungsleiter setzen will, das Team. Wertheim brachte es auf den Punkt: „Ich hab' auf einigen Positionen die Qual der Wahl, die Neuzugänge und auch einige Junge sind wirklich top. Ich werde mir da wirklich schwertun, einen 16-Mann-Kader festzulegen.“

Das Ziel für die Saison bleibt übrigens gleich. Der SVH will eine Rangverbesserung im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit. Wertheim erwartet dennoch, dass es einige Spiele dauern wird, bis 100 Prozent zu sehen sind: „Ab der vierten bis fünften Runde wird man mit uns rechnen können.“ Zuvor stehen noch drei weitere Testspiele an.