Haftner hört beim SVH auf

Nach viereinhalb Jahren endet die Zeit von Alexander Haftner beim SV Hausleiten. Schon seit einigen Wochen stand hinter den Kulissen fest, dass der Trainer den Verein zum Saisonende verlassen sollte.

Als Beweggründe nannte der sportliche Leiter Johannes Holzweber die Abnutzung nach einer so langen Zeit, einige Spieler waren zusätzlich nicht mehr mit der Zusammenarbeit zufrieden: „Wenn es so läuft, wie in den letzten Wochen, muss man leider reagieren.“ Zurzeit steht Hausleiten auf Platz zehn, während man im Vorjahr noch in den Top-Drei landete. Wichtige Spieler wie Matthias Arnold oder Patrick Mikolasek haben in der Zwischenzeit den Klub verlassen.

Die geplante Trennung zum Saisonende fand nicht statt, Haftner entschied sich bei der 1:4-Niederlage in Stronsdorf dazu, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.„Die letzten Wochen waren sehr nervenaufreibend. Beim Stronsdorf-Match habe ich dann den Schlussstrich gezogen“, erklärte der scheidende Coach. Dass es einige unzufriedene Spieler in der Mannschaft gab, bestritt Haftner nicht, stellte aber klar: „Wir haben uns nicht gestritten, sondern uns einfach nur auseinandergelebt. Es waren vier sehr schöne Jahre in Hausleiten. Mit Ausnahme der aktuellen Saison waren wir auch sehr erfolgreich.“

„sie müssen für sich selbst auch kämpfen“

Die Mannschaft nimmt der nunmehrige Ex-Trainer jetzt in die Pflicht: „Ich habe schon beim letzten Match gesagt, sie müssen für sich selbst auch kämpfen und laufen.“ Interimistisch übernimmt einstweilen der sportliche Leiter Holzweber. Der SVH begibt sich nun in Ruhe auf Trainersuche ...