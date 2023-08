Hausleiten trennt sich von Trainer Daniel Wertheim

Vier Tage und vier Wochen, zwei Niederlagen aus zwei Spielen in der Liga. Daniel Wertheims Amtszeit in Hausleiten war kurz. Ein Schnellschuss, oder doch gut durchdacht? Sportleiter Johannes Holzweber klärte über die Gründe auf.

Die 0:7-Niederlage gegen Spillern war nicht ausschlaggebend für das Ende für Wertheim, wenngleich es den Wunsch nach einem neuen Trainer sicher befeuerte. Die Gründe des Vereins, wie Holzweber der NÖN mitteilte: „Die Trainingssteuerung war ein Problem. Da kommen Spieler teilweise nach halb elf nach Hause. Es war einfach zu viel für einen Verein in dieser Liga.“ Zwischen Mannschaft und Trainer gab es laut dem sportlichen Leiter Probleme, was auch an „zu viel“ Kommunikation und Analyse für einen 1. Klasse-Klub aus Sicht des SVH lag: „Der Funke ist nach so kurzer Zeit nicht mehr übergesprungen, das hat uns zu denken gegeben. Die Spieler haben gesagt, sie packen es einfach nicht mehr. Es gibt Trainer, die passen zu einem Verein, oder halt nicht. Wertheim hat gute Ansätze, es kann sein, dass er bei einem anderen Verein voll einschlägt. Aber bei uns war es einfach zu viel.“

Der nunmehrige Ex-Hausleiten-Trainer Wertheim über die Trennung: „Natürlich tut mir das weh, auch deshalb hab' ich einen Verein gegründet, damit die Dinge nicht so schnell gehen. Wäre die Punkteausbeute besser gewesen, wäre die Stimmung auch ganz anders gewesen. Es ist klar, dass Spieler mich da hinterfragen, wenn wir viel trainieren und beide Spiele verlieren.“

„Wir konnten nicht warten, sonst fallen wir in ein Loch“

Der Zeitpunkt für den Rausschmiss kam durchaus überraschend, immerhin trainierte Wertheim die Hausleitner nur für ein paar Wochen. Sportleiter Holzweber klärte auf, wieso es nach so kurzer Zeit zur Trennung kam: „Es gibt heuer drei Absteiger. Wir mussten reagieren. Wir konnten nicht weiter warten, sonst fallen wir in ein Loch.“ Dem entgegnete Wertheim, der vom frühen Ende, auch nach der Klatsche gegen den SVS, überrascht war: „Die Begründung für den Rausschmiss war das, warum man mich eigentlich geholt hat.“

Damit bezog sich der nunmehrige Ex-Trainer auf die vielen, intensiven Trainingseinheiten, viel Kommunikation und Analyse. „Ich habe auch gesagt, dass das bei Clubs wie Ravelsbach, Pressbaum und teilweise auch Ladendorf für einige zu viel gewesen sein kann, habe also keine falschen Tatsachen vorgespielt und genau das umgesetzt, was am Anfang besprochen und auch gewünscht wurde“, so Wertheim, der bemängelte, dass ihm nicht noch mehr Zeit gegeben worden ist: „Das Ergebnis gegen Spillern war beschämend, aber ich denke, ich hätte das Ruder mit der Mannschaft umreißen können. Es wurde auch immer besprochen, dass die ersten sechs Wochen als Vorbereitung gesehen werden und wir da körperlich noch nicht bei 100 Prozent sein werden. Die ersten drei Spiele waren als Freispiele deklariert, um die Entwicklung voranzutreiben. Aber wenn man will, findet man Lösungen und wenn nicht, dann Gründe - und dafür gibt es bei einem 0:7 natürlich viele.“

Interimistisch wird der bisherige Co-Trainer und Reservecoach Gerald Kornfeld übernehmen. „Jetzt wollen wir den Kopf wieder freibekommen, auch damit die Spieler wieder Spaß haben“, so Holzweber über die Zukunft. Für das nächste Spiel gegen Ladendorf rechnet man sich aufgrund der aktuellen Lage auch nicht viel aus.