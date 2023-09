Muckendorfer Meistermacher ist neuer Hausleiten-Trainer

Beim ersten Saisonsieg saß er schon auf der Tribüne, wirkte sogar an der Startformation mit. Nun ist es offiziell: Ronald Jirout ist neuer Hausleiten-Trainer. Der 46-jährige Übungsleiter trainierte zuvor im Bezirk Tulln, zuletzt die Großweikersdorfer. Mit dem USC Muckendorf holte er den Titel in der 2. Klasse Donau und war danach drei Saisons in der 1. Klasse Nordwest zugange, bevor Jirout bei Kirchberg (1. Klasse Nordwest-Mitte) anheuerte. Seine ersten Schritte als Trainer machte Jirout bei Langenlebarn in der Gebietsliga.

„Wir hatten ihn schon öfter auf dem Rader und wussten, dass er gerade keinen Verein hat. Ronald ist ein Trainer, der auf die Leute zugeht und das Gespräch sucht. Er wird uns sicher weiterhelfen“, so der sportliche Leiter Johannes Holzweber die Erwartungen an den Neo-Cheftrainer. Die Zusammenarbeit mit Jirout ist einmal fix bis Winter datiert. „Wir sind aber guter Dinge, dass wir mit ihm eine langfristige Lösung gefunden haben“, so Holzweber.

Jirout pausierte nach seinem Engagement bei Großweikersdorf für drei Jahre, deshalb musste für den Wiedereinstieg alles passen: „Mich haben einige Vereine kontaktiert. Hausleiten kenne ich schon lange, das dürfte dort passen.“

Jirout warnt: „Wird bis zum Winter sicher kein Honiglecken“

Angesprochen auf die sportlichen Ziele bis zum Ende der Rückrunde, antwortete Jirout verhalten und warnte: „Da muss man sich erst ein Bild machen, aber vom Gefühl her müssen wir einfach so viele Punkte wie möglich machen. Das wird bis zum Winter sicher kein Honiglecken, ich komme da jetzt nicht als großer Zauberer.“ Für den Neo-Coach ginge es jetzt erst einmal gegen den Abstieg.