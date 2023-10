Nach 2:9-Pleite: SVLE verkündet Trennung von Schindelböck

Die Klatsche gegen den SV Spillern war mitunter ausschlaggebend für das Aus von Franz Schindelböck. Es war aber nicht die erste hohe Niederlage, die der nunmehrige Ex-Trainer in dieser Saison hinnehmen musste. Mit 0:6 verlor man bereits gegen Stronsdorf, vor der Niederlage gegen den SVS kam Langenzersdorf bereits in Laa mit fünf Gegentoren unter die Räder. Obendrein liegt der Aufsteiger auf dem letzten Platz in der Tabelle und konnte nur gegen Großmugl voll punkten.

„Es ging leider Gottes nicht mehr anders“, war Sportleiter Martin Fischer konsterniert: „Wir wussten, dass es ein schwieriger Weg wird. Auch durch das Verletzungspech konnten wir dem Trainer nicht mehr das Material bieten, um aus so einem tiefen Tal wieder herauszukommen.“ Fischer betonte, dass sich ständig wichtige Stammspieler verletzten oder anderweitig fehlten, insbesondere in der Defensive. „Es ist aber schon ärgerlich, dass immer der Trainer als erstes gehen muss.“ Schließlich sei es am Ende des Tages aber zu wenig gewesen, betonte Fischer und fügte an: „Die ganze Mannschaft kann man dann nicht austauschen.“

Der Sportleiter wollte aber nicht bestreiten, dass bei der Kaderzusammenstellung nicht alles richtig gemacht wurde: „Wir haben den Stamm gehalten und das war vom ersten Blick ausreichend, in der Nachbetrachtung aber zu wenig. Wir haben zu viel in die Breite und zu wenig in die Spitze investiert.“

Zum ersten Mal seit 18 Jahren nicht mehr beim Verein

Nach dem Aus als Cheftrainer bräuchte Schindelböck laut Fischer Abstand vom Verein: „Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft wieder mit ihm als Funktionär arbeiten können, aber für die Pause haben wir natürlich Verständnis.“ Nach 18 Jahre ist Schindelböck also zum ersten Mal in keiner Funktionärsrolle bei den Langenzersdorfern.

Der Schindelböck-Nachfolger steht bereits fest und kommt aus den eigenen Reihen. Mit Michael Rauchberger übernimmt der bisherige Reservecoach das Amt des Kampfmannschaftstrainers - vorerst bis Winter. Unterstützt wird Rauchberger durch Alexander Knakal. „Wir machen aus der Not eine Tugend und sind auch von ihnen überzeugt. Bis zum Winter hoffen wir aber schon auf den ein oder anderen Punkt“, so Fischer,

Am kommenden Wochenende trifft Langenzersdorf nun auf ein weiteres Team, das vor kurzem einen Trainerwechsel vornahm. Es geht gegen Ladendorf und Neo-Coach Mathias Schmerold.