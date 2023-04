Haselmayr kontert Kritik

Werbung

Die Kritik von SV Spillerns nunmehrigem Ex-Sektionsleiter Helmut Mohacsi (siehe Story rechte Seite) nach der Niederlage seiner Elf gegen den SV Leobendorf II sorgte für mächtig Wirbel. Denn Mohacsi sprach davon, dass der Einsatz von Regionalligaspielern seitens Leobendorfs „Wettbewerbsverzerrung“ sei. Da platzte wiederum SVL-II-Coach Martin Haselmayr der Kragen, da er sich schon öfters diesen Vorwürfen ausgesetzt sah.

Er will die Vorwürfe entkräften: „Eine Wettbewerbsverzerrung ist so gar nicht mehr möglich. Von den Statuten her können wir de facto keine Regionalliga-Spieler einsetzen. Paul Kratschmayr, Philipp Schöller und Deniz Karadas sind die einzigen drei Kicker, die auch bei der Kampfmannschaft mittrainieren und dort bei Personalnot eingesetzt werden können. Aber auch sie sind eigentlich Spieler der zweiten Mannschaft.“ Als einzige Ausnahme nennt der SVL-II-Coach Nico Bock: „Man darf aber nicht vergessen, dass er noch 18 Jahre alt ist. Und er hat in der Rückrunde erst vier RLO-Minuten in den Beinen.“ In der laufenden Saison lief Bock fünfmal in der 1. Klasse auf.

Wettbewerbsverzerrung? „Finde es respektlos“

„Es ist gang und gäbe, dass junge Burschen, die in der Kampfmannschaft nicht so Fuß fassen können, bei uns spielen“, so Haselmayr, der die Entwicklung der letzten Jahre hervorhebt: „Natürlich haben wir einen guten Kader, da haben wir uns auch punktuell verstärkt. Ich finde es aber schon respektlos, wenn man uns Wettbewerbsverzerrung vorwirft. Dadurch werden die Spieler und ich in ein schlechtes Licht gerückt. Wir haben zuletzt gut gearbeitet und werden jetzt dafür belohnt.“

Abschließend betonte er noch, dass er es gar nicht wollen würde, regelmäßig gestanden Regionalliga-Spieler „auszuborgen“: „Wenn wir jetzt ein Spitzenspiel hätten und drei gestandene Spieler aus der ersten Mannschaft reinholen, dann kann man natürlich über Wettbewerbsverzerrung reden. Aber das wollen wir ja auch nicht, das ist nicht die Philosophie des Vereins – und auch nicht von mir.“