Leobendorf II ist so gut wie sicher Meister

Im Spitzenspiel gegen Ladendorf siegte der SV Leobendorf II mit 5:0. Damit kegelte der Tabellenführer nach Spillern und Unterstinkenbrunn den letzten Konkurrenten aus dem Titelrennen.

Zu Beginn hatten die Ladendorfer die Oberhand, scheiterten einige Male am überragenden Schlussmann Alexander Nics. Mit einem Doppelschlag nach einer halben Stunde sorgte Leobendorf II aber für klare Verhältnisse und baute die Führung bis zur Pause auf 3:0 aus. Einziger Wermutstropfen: Nico Bock verletzte sich an der Schulter und fehlt auch noch nächste Woche, nachdem er am Wochenende in Großrußbach ausfiel. Am Sonntag überzeugten vor allem die jungen Spieler gegen den USVG. Der 16-jährige Stürmer Thomas Stift traf zweimal gegen seinen Heimatverein und Simon Winter gelang ebenfalls ein Tor.

Trainer Haselmayr: „Planen jetzt für die Gebietsliga“

Mit einem Vorsprung von neun Punkten bei einem Spiel in der Hand geht Leobendorf II nun in den Saisonendspurt. Den Titel wird man dem SVL II wohl nicht mehr entreißen können. Übungsleiter Martin Haselmayr will noch nichts von einer fixen Meisterschaft hören, weiß aber selbst, dass für einen Nichtaufstieg schon einiges passieren müsste: „Ich hab vor der Saison gesagt, mit 53 bis 55 Punkten wirst du Meister. Aber wir rechnen gar nicht. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Wenn wir mit der Konstanz weiterspielen, werden wir nicht so viele Partien verlieren, hoffentlich.“

Bei der Kaderplanung blickt der Verein deshalb schon in die Gebietsliga. Eine Transferperiode ohne Zugang wie im Winter wird es diesmal nicht geben: „Wir brauchen dann schon den einen oder anderen Neuzugang. Die Gebietsliga ist wieder ein ganz anderes Niveau.“